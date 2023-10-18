Николай Тищенко рассказал Арестовичу, где настоящая коррупция, и призвал бороться с ней совместно

По его словам, он разоблачил очередной колл-центр, который украл деньги у семьи погибшего военнослужащего.

В своем посте Тищенко подчеркнул, что этот случай доказывает, что колл-центры не выбирают жертв по национальности и откровенно обворовывают украинцев под носом у местных власти и правоохранителей.

Несмотря на это, отмечает Тищенко, общественность и СМИ продолжают обсуждать заявления Алексея Арестовича, оставляя без внимания настоящие коррупционные схемы, действующие на региональном уровне и в государственных учреждениях.

Николай Тищенко призывает к борьбе с этой коррупцией и подчеркивает, что она создается теми, кто саботирует выполнение приказов Президента Владимира Зеленского.

Народный депутат также предложил Алексею Арестовичу присоединиться к команде нардепа по борьбе с коррупцией и раскрыть эту гидру.

«Обращаюсь к Алексею Данилову. Ну, не реагируйте Вы. Да, это политика, иногда здесь говорят неприятные вещи. Не ссорьтесь друг с другом, имейте уважение к обществу в такое время. А лучше всего — купите беспилотник для армии дронов. Пусть Миша Федоров какого-нибудь российского танка "є-бахне". Слава Украине!», — так прокомментировал Тищенко скандал между Алексеем Арестовичем и главой СНБО Алексеем Даниловым.