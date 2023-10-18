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Юсов: Поїздка путіна до Китаю несе ризики для України

18.10.2023 / 11:14
Поїздка російського диктатора володимира путіна до Китаю несе ризики для України. Розвідка уважно стежить за ситуацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що будь-яка поїздка путіна відстежується щодо всіх ризиків, які вона може нести.

Але сьогодні росія для всіх - сировинний придаток, і якщо її представників кудись запрошують, то це так і розцінюють, додав представник ГУР.

"А ризики це для нас несе, бо зрозуміло, що цікавить путіна у цій ситуації. Тому Україна не лише стежить, а й відпрацьовує різні сценарії", - розповів Юсов.

Юсов
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