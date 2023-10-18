Washington Post: Українські військові застосували ракети збільшеної дальності ATACMS

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на високопоставленого українського військового чиновника, передає Укрінформ.

«Версія (ракет – ред.), якою Україна вразила цілі в Бердянську, на узбережжі Азовського моря, а також на окупованому сході Луганської області, озброєна касетними боєприпасами», - уточнюється в публікації.

Таким чином, це стало першим повідомленням про застосування ракет ATACMS в Україні.

Водночас видання пов’язує цю інформацію із повідомленням на офіційному Телеграм-каналі українських ССО про операцію DRAGONFLY щодо ударів по ворожих цілях у Бердянську й на Луганщині. У ній, зокрема, йдеться про зниження дев’яти гелікоптерів різних модифікацій, спецтехніки на аеродромах, пускової установки ППО, складу боєприпасів, а також пошкодження злітних смуг аеродромів.

«Склад боєприпасів у Бердянську детонував до четвертої ранку. Детонація у Луганську тривала до 11-ї ранку», - зазначається в повідомленні.

Американське видання підкреслює, що збільшений радіус дії армійської тактичної ракетної системи ATACMS «знаменує істотні зміни в порівнянні з ракетами меншої дальності, які раніше постачав Вашингтон».