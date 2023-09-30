Пишний прокоментував перехід до більш гнучкого курсу гривні до долара: НБУ не відпустив курс. Ні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"НБУ не відпустив курс. Ні. Ми не повернулися до режиму плаваючого курсоутворення, який існував до повномасштабного вторгнення. Ми наразі цей варіант навіть не розглядали з огляду на структурний дефіцит валюти на ринку", - сказав він.

Пишний також зазначив, що рішення НБУ здебільшого стосується бізнесу, який купує та продає валюту на міжбанківському ринку.

"Правила того сегменту, де купує та продає валюту населення, не змінюються", - додав він.

Голова НБУ зазначив, що населення України давно живе в режимі гнучкого курсу, а лише спочатку року курс гривні до долара "укріпився на 7%" (минулого року впав на 50%, - ред.).

"Наразі режим, який змінює НБУ в першу чергу вплине на встановлення офіційного курсу і буде визначатися за результатами торгових сесій на міжбанківському ринку. Тому ми кажемо про те, що НБУ не відпускає курс у вільне плавання. НБУ буде присутній, буде присутній потужно, щоб згладжувати надмірні коливання", - сказав Пишний.

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До цього з початку війни НБУ тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/долар, а з 21 липня 2023 року - 36,57 грн/долар.

Офіційний курс за режиму керованої гнучкості визначатиметься операціями на міжбанківському валютному ринку.

Водночас НБУ контролюватиме ситуацію на міжбанківському валютному ринку та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на ринку, який зберігатиметься на прогнозному горизонті через особливості функціонування економіки України.

Завдяки компенсуванню структурного дефіциту курс на міжбанківському ринку зможе як зростати, так знижуватися, реагуючи відповідним чином на зміни в балансі попиту та пропозиції.

НБУ суттєво обмежуватиме курсові коливання, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення.