Войти | Зарегистрироваться
14:57

среда,
04 октября
Онлайн
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Країна
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
Країна
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

Пишний прокоментував перехід до більш гнучкого курсу гривні до долара: НБУ не відпустив курс. Ні

03.10.2023 / 11:14
Перехід до більш гнучкого курсу гривні до долара з 3 жовтня не означає, що він буде визначатися ринком, як ще було до війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"НБУ не відпустив курс. Ні. Ми не повернулися до режиму плаваючого курсоутворення, який існував до повномасштабного вторгнення. Ми наразі цей варіант навіть не розглядали з огляду на структурний дефіцит валюти на ринку", - сказав він.

Пишний також зазначив, що рішення НБУ здебільшого стосується бізнесу, який купує та продає валюту на міжбанківському ринку.

"Правила того сегменту, де купує та продає валюту населення, не змінюються", - додав він.

Голова НБУ зазначив, що населення України давно живе в режимі гнучкого курсу, а лише спочатку року курс гривні до долара "укріпився на 7%" (минулого року впав на 50%, - ред.).

"Наразі режим, який змінює НБУ в першу чергу вплине на встановлення офіційного курсу і буде визначатися за результатами торгових сесій на міжбанківському ринку. Тому ми кажемо про те, що НБУ не відпускає курс у вільне плавання. НБУ буде присутній, буде присутній потужно, щоб згладжувати надмірні коливання", - сказав Пишний.

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До цього з початку війни НБУ тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/долар, а з 21 липня 2023 року - 36,57 грн/долар.

Офіційний курс за режиму керованої гнучкості визначатиметься операціями на міжбанківському валютному ринку.

Водночас НБУ контролюватиме ситуацію на міжбанківському валютному ринку та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на ринку, який зберігатиметься на прогнозному горизонті через особливості функціонування економіки України.

Завдяки компенсуванню структурного дефіциту курс на міжбанківському ринку зможе як зростати, так знижуватися, реагуючи відповідним чином на зміни в балансі попиту та пропозиції.

НБУ суттєво обмежуватиме курсові коливання, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення.

Пишний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
4 октября
3 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.