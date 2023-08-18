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Суд у росії знов оштрафував компанію Google за інформацію про війну в Україні

18.08.2023 / 10:12
Суд у росії оштрафував компанію Google за те, що вона не видалила нібито неправдиву інформацію про повномасштабну війну в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Цього разу з компанії було стягнуто 3 млн рублів (близько 32 тис. дол.). Окрім цього, в Google заявили, що росія раніше заарештувала банківські рахунки компанії, через що вона не зможе сплатити призначений штраф.

російські ЗМІ припускають, що компанію було оштрафовано за матеріал на платформі YouTube, яка належить Google, йдеться у матеріалі. Водночас суд не уточнив, про який саме відеоматеріал в YouTube або об’єкт ідеться.

В Google відмовилися коментувати ситуацію, пише Sky News.

Нагадаємо, у липні минулого року компанію Google визнали в росії винною у повторному порушенні обмеження доступу до матеріалів, що містять заборонену інформацію, і призначили штраф у розмірі понад 21,7 млрд рублів.

У суді уточнили, що цей штраф був призначений Google за невидалення з відеохостингу YouTube матеріалів, які містять "недостовірну інформацію про хід спеціальної військової операції в Україні, дискредитують Збройні сили рф, пропагують екстремістські погляди та ідеологію терористичних організацій, а також інструкції з виготовлення вибухових речовин".

Google
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