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Проверка по номеру авто: алгоритм действий с YouControl

04.09.2023 / 01:16
Проверка по номеру авто: алгоритм действий с YouControl
Система YouControl может проверить информацию о транспортных средствах конкретного человека или физического лица предпринимателя. Проверьте авто по номеру, чтобы убедиться в том, что автомобиль не является украденным и не был ввезен в Украину без соответствующих легальных документов

Частные лица не могут легально получить ФИО владельца автомобиля без его согласия или без веской причины. Доступ к такой информации ограничен и контролируется правительственными органами и структурами, такими как правоохранительные органы, страховые компании и другие организации, имеющие основание для ее использования. В тоже время  проверка авто по номеру является востребованной и популярной процедурой, которая доступна для всех желающих. В основе такой проверки содержится информация из реестра транспортных средств и их владельцев. Получить больше информации по теме можно по ссылке: https://youcontrol.com.ua/ru/topics/perevirka-avto-za-nomerom/

 Какие сведения содержит в реестр транспортных средств и их владельцев?

Информация, содержащаяся в реестре транспортных средств и их владельцах, включает в себя обширный список из более чем восьми миллионов автомобилей. При проверке автомобиля возможно получить следующую информацию:

  1. Технические характеристики транспортного средства.
  2. Просмотр других автомобилей, принадлежащих владельцу машины.
  3. Проверка даты регистрации транспортного средства.
  4. Проверка легальности документов на автомобиль и установление, не был ли он украден.

Теперь давайте рассмотрим действия, которые необходимо выполнить, чтобы получить результаты проверки авто по номеру.

Проверка по номеру авто: алгоритм действий

МВД Украины предоставили доступ к базе данных, содержащей VIN-коды зарегистрированных в стране автомобилей. Эти данные значительно упрощают проверку информации о транспортных средствах на вторичном рынке. Проверьте авто по номеру, чтобы убедиться в том, что автомобиль не является украденным и не был ввезен в Украину без соответствующих легальных документов.

VIN-код представляет собой уникальный цифровой номер, присвоенный каждому автомобилю. Он состоит из 17 символов и содержит закодированную информацию о производителе, годе выпуска, технических характеристиках, а также о статусе транспортного средства в отношении розыска или угона. Такая инфа по номеру авто может быть непременно полезна для всех потенциальных покупателей, планирующих приобрести определенный автомобиль. VIN-код регистрируется в базе данных в момент регистрации автомобиля.

Для получения информации о транспортных средствах, находящихся в розыске, можно воспользоваться официальным веб-сайтом Министерства внутренних дел Украины. Вам потребуется ввести государственный регистрационный знак автомобиля и его VIN-код.

Кроме того, в Личном кабинете водителя на сервисном портале Министерства внутренних дел Украины вы сможете проверить автомобиль на наличие неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, используя государственный регистрационный номер автомобиля.

Также в аналитической системе YouControl вы можете проверить информацию о транспортных средствах конкретного человека или физического лица предпринимателя. Вам будут доступны следующие данные:

  • марка автомобиля;
  • модель автомобиля;
  • год выпуска;
  • тип кузова;
  • цвет.

Для этого вам необходимо зарегистрироваться и ввести полное имя, а также регистрационный номер налогоплательщика (ИНН) в соответствующие поля.

 

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