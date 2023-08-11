Юсов: Надання важкого озброєння росгвардії може означати, що у росії робиться ставка на майбутнє придушення заколотів

Про це у ефірі телемарафону «Єдині новини» поінформував представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, відповідаючи на питання про те, що путін збирається оснащувати росгвардію важким озброєнням, передає кореспондент Укрінформу.

«Це дуже важливий сигнал насамперед для всіх рашистів. Що таке росгвардія? Це – інституція, яка створена для захисту режиму усередині держави. Якщо він (путін – ред.) дає важке озброєння росгвардії, то це означає, що, у принципі, (у рф – ред.) робиться ставка на майбутнє придушення заколотів. По кому має стріляти це важке озброєння, ці танки золотова? Ну, власне, насамперед по цивільних москвичах», - вважає Юсов.

Окремо він висловив переконання, що путін привів війну до росіян власними руками.

«Із моменту нападу на Україну, з моменту війни на українському Донбасі і, звичайно, після повномасштабного вторгнення він привів війну і смерть не тільки в Україну, але і на територію так званої рф. Якщо говорити про кількість загиблих, знешкоджених, поранених, скалічених рашистів, які приїхали сюди вбивати і грабувати, то станом на сьогодні це вже десятки тисяч «ванюшок», - заявив представник ГУР.

На його думку, це є вироком і російському режиму, і рф як державі.

«Це проблема цієї держави і, на жаль, це також і для нас проблема. Але так, путін привів війну у рф і, звичайно, не Україна, не Бандера напали, що зрозуміло. путін і його режим, його посіпаки з мовчазної згоди більшості росіян самі привели війну, руйнування, смерті на власну державу», - сказав він.