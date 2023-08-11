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окупанти планують перевести 4-й блок ЗАЕС у стан "холодного зупину", - ЗМІ

11.08.2023 / 12:16
окупанти планують перевести реакторну установку четвертого блоку Запорізької АЕС у стан "холодного зупину" після виявлення несправності труби парогенератора.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція тасс із посиланням на окупаційну "адміністрацію" станції.

"У процесі експлуатації четвертого блоку Запорізької АЕС персоналом станції виявлено ознаки нещільності трубної частини парогенератора № 3. Для надійного проходження осінньо-зимового періоду та підтримки справного стану обладнання було прийнято рішення перевести реакторну установку блоку № 4 у стан "холодний зупин", - йдеться у повідомленні.

ЗАЕС
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