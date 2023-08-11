окупанти планують перевести 4-й блок ЗАЕС у стан "холодного зупину", - ЗМІ

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція тасс із посиланням на окупаційну "адміністрацію" станції.

"У процесі експлуатації четвертого блоку Запорізької АЕС персоналом станції виявлено ознаки нещільності трубної частини парогенератора № 3. Для надійного проходження осінньо-зимового періоду та підтримки справного стану обладнання було прийнято рішення перевести реакторну установку блоку № 4 у стан "холодний зупин", - йдеться у повідомленні.