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Зеленський: У росії зараз немає спроможності окупувати українські порти

01.08.2023 / 18:30
У росії зараз немає спроможності окупувати українські порти, тому всі удари по них є абсолютно терористичними.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю бразильському мовнику Globo.

«Чи це адекватно, що людина стріляє по портах? Давайте просто поговоримо про це. Він (путін, – Ред.) не може окупувати ці порти. Тобто це не воєнні дії. Це навіть не про війну. Тобто він не може висадитися в нас у портах. Неможливо. У нього немає спроможності. Ми просто потопимо весь його флот, якщо він підійде до нас близько. І він це прекрасно знає і орієнтується», – наголосив він.

Крім того, голова держави зауважив, що це не є військовою ціллю, оскільки рф стріляє по Одесі, по портах і по історичному центру.

«І тут ви повинні відповісти собі на запитання “для чого?”. Це не про зерно. (Це, – Ред.) тероризм, терористичний акт, тероризувати населення», – додав він.

Зеленський наголосив, що путін – неадекватна людина, і велика частина світу також рухається до цього розуміння.

Зеленський
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