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Зеленський: путін не витримає і 10 років

01.08.2023 / 17:27
президент країни-агресорки російської федерації володимир путін не витримає і 10 років.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю бразильському мовнику Globo.

Журналіст сказав про проксі-війну, яку рф майже 30 років веде у Сирії, і запитав, чи може, на думку Зеленського, так статись в Україні.

"Не може. путін не проживе стільки років. В тому темпі, у якому він воює з нами, він не воював у Сирії. І, хоча там страшні страждання і руйнації, це інша війна. Він не витримає. 30 років його не буде, він помре – це абсолютно зрозуміло. Але і 10 років він не витримає. Він не та вже фігура", – сказав Зеленський.

Проти України наразі воює вся армія рф. Українські воїни вже знищили кістяк російських військ, сказав Зеленський.

Зеленський, Globo
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