Зеленський: путін не витримає і 10 років

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Шмигаль доручив прискорити малу приватизацію і активно розпочати велику
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МЗС України: росія знищила близько 180 тисяч тонн українського зерна протягом останніх дев’яти днів
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США планують заборонити своїм компаніям інвестувати у технологічні сектори Китаю
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НБУ: Споживча інфляція в Україні з початку року сповільнилася
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Ніколайчук: Через припинення зернової угоди Україна може втратити 2 млрд доларів
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