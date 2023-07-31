Зеленський: путін не витримає і 10 років

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю бразильському мовнику Globo.

Журналіст сказав про проксі-війну, яку рф майже 30 років веде у Сирії, і запитав, чи може, на думку Зеленського, так статись в Україні.

"Не може. путін не проживе стільки років. В тому темпі, у якому він воює з нами, він не воював у Сирії. І, хоча там страшні страждання і руйнації, це інша війна. Він не витримає. 30 років його не буде, він помре – це абсолютно зрозуміло. Але і 10 років він не витримає. Він не та вже фігура", – сказав Зеленський.

Проти України наразі воює вся армія рф. Українські воїни вже знищили кістяк російських військ, сказав Зеленський.