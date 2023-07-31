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Нацгвардія: росіяни перейняли в українських захисників тактику використання дронів

01.08.2023 / 15:23
Командувач Національної гвардії полковник Олександр Півненко в інтерв’ю УП розповів про запеклу війну бойових дронів.

Півненко наголосив, що росіяни перейняли в українських захисників тактику використання дронів.

"Вони ж у нас перейняли тактику використання дронів. Забезпеченість іде, ми постійно по своїх каналах, наприклад, через волонтерський рух забезпечуємося, і офіційно забезпечуємося постійно. Але ж ідуть і постійні втрати, РЕБ противника працює. Тобто якщо взятися до цифр, можуть бути такі дні, що ми втрачаємо до 20 дронів на день. Буває в гарні дні - один дрон, два, три. Інколи не встигають дрони дійти до місця. Наприклад, був у нас запас 40, це як приклад. За два дні він зник, а ми розраховували, що його вистачить на місяць", - сказав Півненко.

Постачання не завжди встигає за потребами.

"Ми підключаємо канали, підтягуємо ще. Але інколи бувають такі моменти, що не завжди встигаєш підвезти, тому що район складний. Командні пункти розташовані дуже близько до передньої лінії. Там теж треба бути дуже акуратним, тому що, самі знаєте, і волонтери гинуть, і багато ситуацій. Ну, це війна", - констатував командувач.

В інтерв'ю наголошується також, що росіяни постійно змінюють тактику ведення бойових дій, але незмінним залишається їхній принцип стирання всього живого з лиця землі за допомогою різноманітної артилерії, а ще вони не шкодують живої сили.

Командувач НГУ не схильний недооцінювати ворога. Він стверджує, що  найбільш підготовленими були "вагнерівці", але їх зараз немає на полі бою в Україні.

Півненко запевнив, що Сили оборони самовіддано звільнятмуть українські території, незважаючи ні на що. Мета незмінна - вихід на кордони 1991 року.

дрони
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