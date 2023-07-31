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«Стала ворогом №1 для путіна»,- експерт пояснив причини російських атак на СБУ

01.08.2023 / 19:23
Служба Безпеки України – ворог номер 1 для Володимира Путіна. Тому проти неї спрямовані ракетні і медійні атаки росіян.

Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

«У російських медіа з’явився ворог, якого вони атакують і демонізують найбільше – це СБУ. Причому цілі атаки медійної співпадають із ракетними цілями. Криворукі російські військові намагаються потрапити ракетами в будівлі регіональних управлінь СБУ. Дніпро, Кривий Ріг – це тільки ті випадки, про які ми знаємо», - підкреслює Голобуцький.

На думку експерта, одна з причин атак - успішні удари по кримському мосту. «СБУ стала ворогом №1 для путіна, як то кажуть по сукупності заподіяного. Вдарити намагаються по тому, хто найбільше дошкуляє. Тому ракетні та медійні атаки – очевидне визнання заслуг Служби», -  вважає експерт.

Політолог назвав топ-5 причин, які зробили СБУ російським ворогом №1. «1) СБУ проводить спецоперації, які змінюють хід війни на користь України; 2) Вартість російської техніки, яку знищили підрозділи СБУ з початку війни – більше мільярда доларів; 3) Під час війнивикрили понад 2 тисзрадників та більше 300 кадрових агентів російських спецслужб; 4) Вперше в історії держави почалась очистка України від «агентів в рясах»; 5) Довіра людей – на рекордному рівні за весь період незалежності», - перераховує Голобуцький.

 Нагадаємо раніше, голова СБУ Василь Малюк підтвердив, що і другий підрив Кримського Мосту здійснила саме Служба Безпеки.

СБУ, Голобуцький, путін
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