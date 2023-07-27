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СNN: Київ виявив потенційні слабкі місця в російських оборонних лініях

28.07.2023 / 17:27
Після двох місяців повільного прогресу на полі бою Україна, схоже, нарощує темп контрнаступу, розгортаючи тисячі додаткових військ на південному фронті.

Два американські чиновники повідомили виданню СNN, що Україна перекинула додаткові сили на південний схід країни, що є ознакою того, що Київ виявив потенційні слабкі місця в російських оборонних лініях.

Українські військові утримували велику кількість підготовлених військ, деякі з яких були оснащені більш потужним західним озброєнням, з початку операції у червні.

За словами одного з американських чиновників, хоча вони все ще зберігають певну бойову міць у резерві, зараз вони розгорнули "основну частину" сил, задіяних у контрнаступі.

"Схоже, що ці зусилля принесли певні результати. Контрнаступ прорвав деякі елементи російських оборонних ліній на південному сході, і резервні підрозділи увійшли, щоб скористатися цією можливістю", – зазначив американський чиновник.

Водночас неназваний російський військовий чиновник також визнав, що українські сили змогли "вклинитися" на трьох ділянках першої лінії оборони росії на Запорізькому фронті.

"У 47-й українській бригаді, яка бере участь у наступі, підтвердили CNN, що вони просуваються вперед, заявивши: "Піхота наступає. Артилерія прикриває. Екіпажі "Бредлі" знищують ворожу піхоту та їхню техніку", – йдеться у повідомленні.

контрнаступ
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