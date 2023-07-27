СNN: Київ виявив потенційні слабкі місця в російських оборонних лініях

Два американські чиновники повідомили виданню СNN, що Україна перекинула додаткові сили на південний схід країни, що є ознакою того, що Київ виявив потенційні слабкі місця в російських оборонних лініях.

Українські військові утримували велику кількість підготовлених військ, деякі з яких були оснащені більш потужним західним озброєнням, з початку операції у червні.

За словами одного з американських чиновників, хоча вони все ще зберігають певну бойову міць у резерві, зараз вони розгорнули "основну частину" сил, задіяних у контрнаступі.

"Схоже, що ці зусилля принесли певні результати. Контрнаступ прорвав деякі елементи російських оборонних ліній на південному сході, і резервні підрозділи увійшли, щоб скористатися цією можливістю", – зазначив американський чиновник.

Водночас неназваний російський військовий чиновник також визнав, що українські сили змогли "вклинитися" на трьох ділянках першої лінії оборони росії на Запорізькому фронті.

"У 47-й українській бригаді, яка бере участь у наступі, підтвердили CNN, що вони просуваються вперед, заявивши: "Піхота наступає. Артилерія прикриває. Екіпажі "Бредлі" знищують ворожу піхоту та їхню техніку", – йдеться у повідомленні.