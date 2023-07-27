Кудрицький про зимові блекаути: Продавати генератори не варто

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький у програмі "Подкаст на 11 каналі".

За його словами, ремонт пошкодженого обладнання та модернізація інфраструктури тривають. Але українцям варто бути готовими до будь-яких сценаріїв.

"Ніхто зараз не може сказати, чи будуть блекаути, так само як і ніхто не може дати гарантію, що все буде нормально і ми спокійно, стабільно, в розслабленому режимі пройдемо зиму", – висловився Кудрицький.

Він пояснив, що ситуація залежатиме від того, якого роду атаки будуть взимку, наскільки вони будуть масованими, куди російські окупанти будуть здатні влучити і яким буде характер пошкоджень.

Тому Кудрицький сказав, що продавати генератори не треба. Краще купити трохи пального й зробити техогляд пристроїв.