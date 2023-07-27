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Маляр: Серед особового складу окупаційних військ продовжують поширюватись панічні настрої

28.07.2023 / 12:16
Серед особового складу окупаційних військ держави-агресора росії продовжують поширюватись панічні настрої. Більшість з нещодавно підготовлених військовослужбовців намагаються уникнути відправки на територію України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Маляр зазначила, що переважна більшість військовослужбовців рф, що проходили підготовку на території білорусі для поповнення втрат, перебазовано на полігони Нижньогородської області Краснодарського краю росії, але намагаються уникнути потрапляння у райони ведення бойових дій.

"Є підтверджені факти збільшення дезертирства, самовільного залишення військових частин, ухиляння від виконання наказів та самокаліцтв з метою уникнення відправки на територію України. Відбувається посилення "інформаційно-роз’яснювальної роботи" (читайте залякування) командуванням російських окупаційних військ серед російських військовослужбовців", - написала заступниця міністра.

Ще більш демотивуючим фактором для окупантів виступають погрози ув’язненням та розстрілами, зазначила Маляр.

Маляр
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