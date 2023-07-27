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Шуляк: Рада ухвалила закон, який передбачає відкритий конкурс на посади суддів КСУ

28.07.2023 / 11:14
Верховна рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект № 9322, який передбачає відкритий конкурс на посади суддів Конституційного суду. За ухвалення законопроекту проголосували 293 народні депутати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу Олену Шуляк.

"Законопроектом передбачена норма, яка посилює роль міжнародних партнерів у процесі відбору суддів Конституційного суду. Зокрема, дорадча група експертів, яка оцінюватиме кандидатів у судді КСУ скрадатиметься із шести членів, половина з яких - міжнародні експерти", - зазначила Шуляк.

За її словами, якщо за кандидата проголосувала більшість, тобто мінімум 4 з 6 членів, рішення вважається прийнятим, але як мінімум 2 голоси з цієї більшості мають бути від міжнародних експертів.

"У разі розподілу голосів три на три, голосування проводитиметься повторно. При повторному розподілі голосів порівну, ухваленим вважатиметься рішення, за яке проголосувала трійка, але з перевагою в один голос міжнародних експертів", - додала Шуляк.

Після цього, пояснила вона, кандидати, які отримають оцінку "відповідає" за критеріями високих моральних якостей та компетентності, виноситимуться на голосування у Верховну раду та на з’їзд суддів.

"У законопроекті враховані всі рекомендації Венеційської комісії. А сама реформа системи відбору суддів Конституційного суду є одним із семи критеріїв Єврокомісії, виконання якого наближає нас до членства в Європейському Союзу", - резюмувала Шуляк.

Шуляк
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