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Лінг Джі: Китай готовий розширювати простір для торгівлі та інвестиційного співробітництва з Україною

21.07.2023 / 17:27
Міністр економіки України Тарас Качка зустрівся у Пекіні із віце-міністром торгівлі Китаю Лінгом Джі.

Китайський посадовець заявив, що КНР готова розширити імпорт продукції з України і співпрацювати для розвитку двостороннього економічного та торговельного співробітництва. Про це повідомили Reuters.

"Китай готовий налагодити відносини співпраці між агентствами із заохочення інвестицій двох країн і постійно розширювати простір для торгівлі та інвестиційного співробітництва", – заявив Лінг.

Китай висловив готовність співпрацювати для "активного розвитку взаємовигідного двостороннього економічного та торговельного співробітництва".

Качка сказав, що Україна сподівається на розширення експорту сільськогосподарської продукції до Китаю.

"Українська сторона посилюватиме зусилля для захисту безпеки підприємств, які фінансуються Китаєм в Україні. Ми готові працювати разом із Китаєм, щоб сприяти здоровому та сталому розвитку економічних і торгових відносин між двома країнами", – заявив міністр.

Візит відбувся після прибуття нового посла України Павла Рябікіна.

КНР, Качка, Лінг
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