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Краснолуцький: Збитки від війни, завдані довкіллю та екосистемам України, становлять понад 2 трлн гривень

21.07.2023 / 10:12
За понад 500 днів ведення війни на території України збитки, завдані довкіллю та екосистемам країни, становлять понад 2 трлн гривень.

Про це повідомив перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький під час презентації дослідження «Russia-Ukraine War: Environmental Impact», проведеної в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

«З початку повномасштабного вторгнення проводиться розрахунок збитків, завданих довкіллю. На сьогодні вони становлять понад 2 трильйона гривень. Задокументували більше 2500 випадків впливу на навколишнє середовище. Це стосується руйнування заповідників, забруднення води, мінування полів, випалених лісів тощо», - зазначив він.

Краснолуцький уточнив, що загальна сума розрахованих збитків внаслідок забруднення атмосферного повітря становить 29,2 млрд доларів, землі – 24,6 млрд доларів, водних ресурсів – 1,6 млрд доларів. Загалом в Україні знаходиться 527 тисяч тонн відходів від знищеної російської техніки, а також зафіксовано 55,9 тис. тонн викидів шкідливих речовин в атмосферу.

Краснолуцький
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