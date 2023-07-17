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Шмигаль: Намір Польщі й надалі блокувати експорт українського зерна до ЄС є недружнім і популістським

21.07.2023 / 09:10
Намір Польщі й надалі блокувати експорт українського зерна до ЄС у нинішній критичній ситуації є недружнім і популістським кроком, що сильно вдарить по світовій продовольчій безпеці та економіці України, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Закликаємо партнерів та Європейську Комісію забезпечити безперешкодний експорт українського продовольства в ЄС. Це солідарність не лише з Україною, а й зі світом, який потребує нашого зерна", - написав глава українського уряду у твіттері.

Він наголосив, що зрив росією зернової ініціативи, її дії зі знищення інфраструктури чорноморських портів роблять ситуацію для України та для світового ринку продовольства ще більш критичною.

Шмигаль
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