Паливороздавальні колонки: принцип роботи та основні типи

Паливороздавальні колонки - це обладнання, призначене для подачі пального з підземних резервуарів до баків різних транспортних засобів та вимірів його обсягу. Весь процес здійснюється автоматично або під наглядом оператора. Такі пристрої можна побачити не лише на АЗС, а й в автопарках, автомайстернях, авіаклубах. Сучасні ПРК відрізняються високою продуктивністю, надійністю, простотою експлуатації та обслуговування. Якщо перейти на веб-сторінку

https://petroline.ua/ru/palivorozdavalni-kolonki/, то можна підібрати паливороздавальні колонки, які дозволяють проводити видачу дизпалива та бензину, а також вести точний облік пального.

Пристрій та принцип роботи ПРК

Паливороздавальні колонки мають робочі вузли та деталі, що забезпечують безперебійну подачу нафтопродуктів у бак транспортного засобу та їх облік. Вони зазвичай складаються зі зворотного та електромагнітного клапана, двигуна, фільтра, насоса, вимірювальних лічильників, індикатора, пістолета для заправки, пульта керування. Багато моделей комплектуються водовідокремлюючими сепараторами, шлангами різної довжини. Резервуар для пального переважно виготовляється з міцного пластику або сталі.

Принцип роботи такого обладнання дуже простий. Після натискання на курок пістолета автоматично спрацьовує насос. Він подає пальне з резервуара у бак машини чи у запасну ємність (каністру). Пристроєм управляє контролер чи автоматизована система, яка підключена до касового апарату. На моніторі відображається інформація про кількість заправленого пального та його вартість. Технічна характеристика ПРК не повинна викликати сумнівів у користувачів. Дуже важливо, щоб обладнання було оснащене датчиками захисту від займання. Заправний пістолет повинен утримуватися та експлуатуватися у чистому вигляді. У цьому випадку видача палива буде виконана без порушень.

Основні типи паливних колонок

Виробник пропонує споживачам паливороздавальні колонки, які різняться за призначенням, способом керування та розміщення, використовуваному живленню та іншим параметрам. Їх класифікують за такими ознаками:

За типом установки . У продажу зустрічаються стаціонарні та мобільні моделі. Мобільна заправка відрізняється практичністю та зручністю експлуатації. Вона не займає багато місця. Модулі зазвичай встановлюються протягом 2-3 годин. При цьому не потрібно використовувати важку спецтехніку. На сайті https://petroline.ua/ru/mini-azs/ надається можливість вибрати та придбати міні АЗС.

. У продажу зустрічаються стаціонарні та мобільні моделі. Мобільна заправка відрізняється практичністю та зручністю експлуатації. Вона не займає багато місця. Модулі зазвичай встановлюються протягом 2-3 годин. При цьому не потрібно використовувати важку спецтехніку. На сайті https://petroline.ua/ru/mini-azs/ надається можливість вибрати та придбати міні АЗС. За типом приводу . Такі пристрої можуть бути оснащені ручним, електричним, комбінованим приводом.

. Такі пристрої можуть бути оснащені ручним, електричним, комбінованим приводом. За типом насоса . Надається можливість вибрати моделі, які оснащені нагнітальним або всмоктувальним насосом.

. Надається можливість вибрати моделі, які оснащені нагнітальним або всмоктувальним насосом. За рівнем напруги . Різні моделі працюють від напруги 12, 24, 220, 380В.

. Різні моделі працюють від напруги 12, 24, 220, 380В. За типом пального, що видається . Колонки можуть видавати бензин, ДП чи різноманітні паливні суміші. Також існують газороздавальні установки.

. Колонки можуть видавати бензин, ДП чи різноманітні паливні суміші. Також існують газороздавальні установки. За способом розміщення. Одинарні - для обслуговування одного споживача, подвійні - для одночасного обслуговування двох споживачів. Подвійні установки оптимально підійдуть для станцій з активною прохідністю. Незважаючи на свою високу вартість, вони швидко окупаються.

Паливороздавальні колонки - це обладнання для комерційних компаній та державних організацій, які мають власний транспортний парк автомобілів. Намагайтеся вибирати ПРК від благонадійних та перевірених компаній-виробників. Вони повинні не тільки працювати безперебійно, але і бути безпечними в експлуатації.