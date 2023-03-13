Расширьте гамму впечатлений: обзор производителей стиков для IQOS

Курение IQOS привлекает пользователей не только большей безопасностью (по сравнению с сигаретами), но и разнообразием. Производители стараются переманить на свою сторону как можно больше покупателей и если качеством табака уже удивить сложно, то вкусами все еще можно.

Ни один бренд сигарет не может предложить таких невероятных сочетаний. Здесь есть не только привычный ментол или ягодно-фруктовые композиции, но и сложные комбинации, эксклюзивные версии. Каких производителей стиков стоит рассмотреть, чтобы еще больше расширить гамму своих впечатлений?

Heets

Самые популярный вариант и самые распространенные в нашей стране. Это буквально образец, на который равняются все остальные производители. У Heets есть несколько серий продукции, каждая из которых характерна своей вкусовой гаммой:

табачная;

фруктовая;

фруктовая с ментолом.

Также бывают эксклюзивные серии, которые выпускаются в различных коллаборациях. Здесь: http://jkg-portal.com.ua/ru/publication/one/gde-mozhno-kupit-stiki-heets-kakoi-tekushii-assortiment-vkusov-43867 вы найдете все виды стиков Айкос.

Fiit

Изначально стики Fiit выпускались для аналога IQOS, а именно устройства нагрева табака Lil Solid. Несмотря на то, что конструкция нагревателей этих устройств немного различается, расходники отлично подходят и для использования с IQOS.

Компания предлагает довольно разнообразную вкусовую линейку, к тому же стики немного дешевле предыдущих. Есть и особенность, которая выделяет продукт среди других. Ароматизированные Fiit есть двух видов – с пропиткой ароматизаторами табака и капсулой внутри фильтра.

Стики с капсулой по сути являются 2 в 1, вы можете курить их как обычные табачные или как ароматизированные в зависимости от настроения. Или раскрыть капсулу лишь в конце курения, чтобы освежить дыхание.

Miix

Стики из Южной Кореи, которые предназначены для гибрида Lil, но также подходят к IQOS. Полноценным конкурентом прошлых марок их назвать нельзя, так как линейка вкусов довольно ограниченная. Но для разнообразия можно попробовать.

Marlboro

Известный сигаретный бренд также захотел урвать кусок своего пирога от систем нагрева. Стики выпускаются специально для IQOS, но подходят и для некоторых других устройств.

Пользуются большой популярностью в Азии, у нас пока встречаются редко. Производитель предлагает всего 6 вкусов, но довольно интересных. Особый восторг у пользователей вызвал черничный.

Healcier

Безникотиновые стики из Китая порадуют тех, кто заботится о своем здоровье или хочет бросить курить. Продукция радует разнообразием – более 10 вкусов, включая самые популярные комбинации фрукты и цитрусы.

Также есть оригинальные комбинации, например ром с ментолом. Внутри стика не табак, а черный чай, в некоторых версиях с добавками трав. Такое наполнение дает своеобразные ощущения, но продукция заслуживает внимания.

Бывают ли подделки стиков для IQOS?

Подделывать стики гораздо сложнее чем обычные сигареты, потому поддельная продукция редкость. Зачастую контрафакт можно отличить по:

наличию выраженного запаха – оригинальные стики без нагревания практически не пахнут;

большому количеству дыма во время курения;

слабо выраженному вкусу, наличию горечи, неприятному послевкусию;

плохой или неравномерной прессовке табака внутри стика, наличию крупных частиц;

отсутствию акцизной марки на упаковке.

Иногда стики в пачке не одинаковые. Один или несколько могут быть толще остальных. Часто пользователи воспринимают это, как свидетельство подделки, но на самом деле это не так. Подобный брак может возникать и на официальном производстве.

Не спешите выбрасывать нестандартный стик, просто примните его пальцами, и он легко помещается в держатель Айкос. А чтобы не столкнуться с поддельной продукцией – покупайте табачные изделия у проверенных продавцов или официальных представителей.