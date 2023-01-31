Советы по приобретению качественного рома

Ром – это алкогольный напиток, который получают путем двойной дистилляции браги на основе патоки из тростника с добавлением дрожжей. После дистилляции напиток созревает в бочках, приобретая насыщенный коричневый оттенок и тонкий вкус. Считается, что ром изобрели на Карибских островах. В этой статье мы расскажем, как выбрать хороший ром в зависимости от особенностей его производства и вида.

Как производят ром

В зависимости от способа производства весь ром делят на три категории:

Тафья. Считается наименее качественным напитком. Производится из отходов сахарной патоки. Подается только в барах, на продажу в бутылках не поступает. Промышленный. К нему относится около 90% всего производимого в мире рома. Основа напитка – патока и другие остатки промышленной переработки тростникового сахара, которые закупаются на фабриках. На качество продукта особенности сырья практически не влияют. Сельскохозяйственный. Для его производства используют сок тростника, который заготавливают вручную. Этот вид рома считается премиальным, поэтому многие производители создают отдельные линейки такого напитка.

Основные разновидности рома

Напиток различается по цветам, которые в свою очередь зависят от времени выдержки продукта:

светлый – выдерживается в бочках от полугода до 1-1,5 лет, после чего фильтруется и становится прозрачным, в чистом виде почти не употребляется, используется для приготовления десертов и коктейлей, поскольку не заглушает вкус остальных ингредиентов;

золотой – выдерживается год-два, не фильтруется, может настаиваться на пряных травах, можно и пить чистым, и добавлять в коктейли;

темный – срок выдержки составляет от 3 лет, считается премиальным, поскольку в нем чувствуется богатая вкусовая палитра, употребляется чистым, добавляется в кофе.

В отдельную категорию входит кашасу – это прозрачный спиртной напиток, который получают из чистого тростникового сока.

Самые известные коктейли с ромом

На первом месте – мохито. Его готовят из светлого рома с добавлением содовой, лаймового сока и листьев мяты. Второй по популярности коктейль – пина колада. Состоит из светлого рома, кокосового молока, ананасового сока. Все ингредиенты взбиваются с помощью блендера. Третье место принадлежит грогу – горячему коктейлю, который соперничает по популярности с глинтвейном. Такой напиток готовится из рома и крепкого черного чая с добавлением лимонного сока и разных пряностей.

Теперь вы знаете, на что обращать внимание при выборе рома и как выбрать напиток для определенной цели – употребления в чистом виде, приготовления коктейлей или десертов.