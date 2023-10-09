Как выбрать качественные специи

Чтобы оценить вкус и аромат приправ, нужно покупать только свежие добавки в проверенных магазинах. Иначе вам с легкостью подсунут залежавшийся перец, ничем не пахнущую корицу или измельченный имбирь даже без намека на характерную пряность во вкусе.

Но все же найти хорошие с первого раза реально. Если купить специи высокого качества и добавить их в любимые блюда, они, скорее всего, заиграют новыми красками и снова вас удивят. Далее расскажем, к чему присмотреться.

На что обратить внимание в интернет-магазине

Большинство людей привыкли к удобствам онлайн-шопинга, даже в отношении продуктов питания. Спрос рождает предложение. Теперь заказать специи можно не только в онлайн-гипермаркетах. Есть сайты, на которых продаются исключительно приправы, кондитерские и кулинарные добавки. В таком случае нужно, чтобы сайт выглядел профессионально, был удобен и понятен в использовании.

На страницах каждого продукта должна быть полная информация о нем:

разновидность и вес упаковки;

состав;

энергетическая ценность;

срок годности;

время и место изготовления;

название производителя;

условия хранения.

На таких ресурсах продаются не только моно-приправы, но и смеси для конкретных блюд:

мяса;

картофеля;

плова;

рыбы;

глинтвейна;

шашлыка и пр.

Внимательно читайте описание и отзывы покупателей, чтобы лучше понять особенности вкуса.

К чему присмотреться на прилавках физических магазинов

В офлайн-магазинах, на рынках есть возможность оценить запах и вкус приправ, особенно если они продаются на вес. Их выкладывают на прилавки в отдельных ячейках или ящичках. Ячейки должны быть закрыты, чтобы в них не оседала пыль или другой мусор, который летает в воздухе. Постарайтесь оценить насыщенность аромата, соответствие цвета специи и формы гранул.

Лучше, если приправы расфасованы в зависимости от цели использования. К примеру, корица или кокосовая стружка не должны быть рядом с черным перцем или горчичным порошком.

В супермаркетах отдел специй не такой разнообразный: как правило, все упаковано в производственные упаковки или зип-пакеты, которые расфасовали утром работники отдела. И в первом, и во втором случае все должно быть надежно и плотно упаковано и подписано.

Не стесняйтесь спрашивать у продавцов о происхождении товара, просить лицензионные документы или сертификаты качества. Если все в порядке, они спокойно покажут их без лишних споров. По возможности просите чек о покупке, особенно если магазин незнакомый и вы впервые здесь что-то покупаете.