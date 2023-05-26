рф, готуючись до українського контрнаступу, підготували близько 1500 кілометрів укріплень, - ЗМІ

Про це повідомляє Meduza.

Зазначається, що оборонні рубежі росін простягаються від західного краю Криму до кордону росії та білорусі.

Самопроголошений глава Криму сергій аксьонов заявляв про проведення фортифікаційних робіт в анексованому Криму ще в листопаді минулого року. Тоді, вздовж узбережжя Євпаторії простяглися лінії траншей і бункерів, в окремих місцях було встановлено позиції артилерії. Прямо на пляжах міста росіяни розмістили "зуби дракона". Особливу увагу росіяни приділили посиленню оборонних рубежів на Перекопському перешийку і Чонгарській протоці.

За інформацією OSINT-аналітика Бреді Африка, окопи вириті вздовж Північно-Кримського каналу від Армянська до Джанкоя; в окремих місцях на супутникових знімках видно лінії "драконячих зубів". Аналогічні укріплення прикривають і Керч із заходу.

Також війська рф побудували укріплення в Запорізькій області в районі Токмака і Мелітополя, оскільки ці міста вважаються одними з імовірних цілей наступу ЗСУ.

Для прикриття окупованої частини Запорізької області, включно з околицями Мелітополя, росіяни облаштували одразу кілька оборонних ліній на смузі, протяжністю в 25-30 кілометрів від передової до Токмака. Основні укріплення зосереджені в районі міста Токмак. Першу лінію займають вогневі точки, спостережні пости та розташовані окремо траншеї взводних опорних пунктів.

Армія рф розраховує у разі наступу ЗСУ відійти з цих позицій на основну оборонну лінію на відстані п'яти кілометрів від лінії фронту, саме там було виявлено суцільну лінію траншей. За нею - зона розташування артилерії та позицій для бронетехніки.

Крім того, в жовтні минулого року повідомлялося, що пвк вагнера, керівником якого є євген пригожин, будує оборонні рубежі в Луганській області. Відтоді ці укріплення почали називати "лінією пригожина". Однак пізніше обладнання траншей і протитанкових загороджень довелося призупинити через погану погоду, на початку року будівництво відновили.

Укріплення з'явилися на флангах російського угруповання в районі Соледара, під Сватовим і Кремінною - тут зупинився осінній контрнаступ ЗСУ, під час якого українці звільнили окуповані райони Харківської області.

Також нові траншеї з'явилися на північ від Донецька, в районі сіл Ольгинка та Єгорівка. У районі Зайцевого біля лінії фронту свіжі укріплення перетинаються з окопами, виритими ще 2015 року.

Як пише видання, на укріплення на кордоні з Україною росіяни витратили понад 10 мільярдів рублів (125 мільйонів доларів).