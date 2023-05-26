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рф, готуючись до українського контрнаступу, підготували близько 1500 кілометрів укріплень, - ЗМІ

26.05.2023 / 15:24
На окупованих територіях та в прикордонних областях військові рф, готуючись до українського контрнаступу, підготували близько 1500 кілометрів укріплень.

Про це повідомляє Meduza.

Зазначається, що оборонні рубежі росін простягаються від західного краю Криму до кордону росії та білорусі.

Самопроголошений глава Криму сергій аксьонов заявляв про проведення фортифікаційних робіт в анексованому Криму ще в листопаді минулого року. Тоді, вздовж узбережжя Євпаторії простяглися лінії траншей і бункерів, в окремих місцях було встановлено позиції артилерії. Прямо на пляжах міста росіяни розмістили "зуби дракона". Особливу увагу росіяни приділили посиленню оборонних рубежів на Перекопському перешийку і Чонгарській протоці.

За інформацією OSINT-аналітика Бреді Африка, окопи вириті вздовж Північно-Кримського каналу від Армянська до Джанкоя; в окремих місцях на супутникових знімках видно лінії "драконячих зубів". Аналогічні укріплення прикривають і Керч із заходу.

Також війська рф побудували укріплення в Запорізькій області в районі Токмака і Мелітополя, оскільки ці міста вважаються одними з імовірних цілей наступу ЗСУ.

Для прикриття окупованої частини Запорізької області, включно з околицями Мелітополя, росіяни облаштували одразу кілька оборонних ліній на смузі, протяжністю в 25-30 кілометрів від передової до Токмака. Основні укріплення зосереджені в районі міста Токмак. Першу лінію займають вогневі точки, спостережні пости та розташовані окремо траншеї взводних опорних пунктів.

Армія рф розраховує у разі наступу ЗСУ відійти з цих позицій на основну оборонну лінію на відстані п'яти кілометрів від лінії фронту, саме там було виявлено суцільну лінію траншей. За нею - зона розташування артилерії та позицій для бронетехніки.

Крім того, в жовтні минулого року повідомлялося, що пвк вагнера, керівником якого є євген пригожин, будує оборонні рубежі в Луганській області. Відтоді ці укріплення почали називати "лінією пригожина". Однак пізніше обладнання траншей і протитанкових загороджень довелося призупинити через погану погоду, на початку року будівництво відновили.

Укріплення з'явилися на флангах російського угруповання в районі Соледара, під Сватовим і Кремінною - тут зупинився осінній контрнаступ ЗСУ, під час якого українці звільнили окуповані райони Харківської області.

Також нові траншеї з'явилися на північ від Донецька, в районі сіл Ольгинка та Єгорівка. У районі Зайцевого біля лінії фронту свіжі укріплення перетинаються з окопами, виритими ще 2015 року.

Як пише видання, на укріплення на кордоні з Україною росіяни витратили понад 10 мільярдів рублів (125 мільйонів доларів).

оборона, військові, росія
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