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Юсов: путін дійсно ціль №1, але з точки зору затримання і доставлення до суду

26.05.2023 / 17:29
Юсов: путін дійсно ціль №1, але з точки зору затримання і доставлення до суду
Президент росії володимир путін, як і засновник Пвк "вагнер" євген пригожин дійсно є цілями №1.

Але не з точки зору фізичної ліквідації, а з точки зору затримання і доставлення до суду Гааги. Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає Gazeta.ua.

"Я розумію, що є медійники, і це нормально, які готують і підхоплюють найбільш смажені факти. Але в оригіналі було дещо по-іншому", – зазначив він.

Юсов не заперечив, що путін – явний воєнний злочинець, як і вся його банда і він дійсно ціль №1 з точки зору затримання і доставлення до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

"Україна цивілізована держава і діє цивілізованими методами. Зараз витрачати якісь нам зусилля для того, щоб фізично ліквідувати людину, схожу на путіна, то ми можемо довго про це говорити, але це питання доцільності", – додав представник розвідки.

Він зазначив, що необхідність затримати путіна як воєнного злочинця і його поплічників і доставити до міжнародного трибуналу – це питання справедливого покарання, яке обов'язково буде реалізовано.

"Гаага для путіна неминуча. І в даній ситуації навіть краще, щоб на цьому трибуналі він був живий", – додав Юсов.

Нагадаємо, в інтерв'ю Welt представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що російський диктатор володимир путін входить у умовний список людей, яких Україна бажає ліквідувати.

Окрім нього туди входить засновник пвк "вагнера" євген пригожин, міністр оборони рф сергій шойгу та інші відповідальні за вторгнення в Україну.

Ця заява пішла в розріз з думкою голови розвідки Кирила Буданова, який говорив про те, що путін не є ціллю України в контексті фізичної ліквідації.

путін, Юсов
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