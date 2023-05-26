ПЦУ проситиме владу перенести святкування Дня захисників України на 1 жовтня

Про це в інтервʼю "Радіо Свобода" сказав митрополит Переяславський і Вишневський Олександр (Драбинко), повідомляють Українськi Новини.

"Моя ініціатива була звернутися до органів державної влади відповідних, у чиїй компетенції це перебуває, про врегулювання цього питання, згідно з церковним календарем за новим стилем, як ми його називаємо, відповідно тих свят, які до нього прив’язані. А це Покрова і День Державності. Фактично це тільки два свята, які ми відзначаємо спільно з державою, які збігаються з церковними святами, державні дати. А Різдво 25 грудня – воно і так уже було оголошене державою вихідним днем", – відзначив митрополит.

Нагадаємо, 14 жовтня держава відзначає День захисників і захисниць України, це офіційний вихідний.

Історично свято повʼязане з церковним днем Покрови пресвятої Богородиці, який за схваленим ПЦУ новоюліанським календарем припадатиме на 1 жовтня.

День Української Державності – державне свято, але не вихідний день, відзначається щороку 28 липня, в День хрещення Київської Русі-України.