Антощук: До процесу відновлення треба залучати мешканців громад

Таке переконання висловив тренер з нових медіа, експерт з інформаційно-комунікаційних інтернет-технологій Юрій Антощук в інтерв’ю Укрінформу.

«Як показав наш досвід роботи з громадами до вторгнення, а потім це підтвердилося вже у період повномасштабної війни, якщо мешканці громади максимально залучаються до процесу розвитку своїх території, будується діалог через різні заходи – все це прямо впливає як на їхнє бажання жити у своїх громадах, впливати на процеси, розвивати, будувати щось, так і на їхній патріотизм та готовність боротися та відстоювати свої права», - зазначив експерт.

За його словами, йдеться не тільки про анкетування при підготовці стратегій відновлення. Опитування - це один із методів залучення, але не єдиний. Громадські організації знають про різні методи і успішно їх використовують. Зокрема, зустрічі, семінари, форуми, виставки, ігри, обговорення, інтерв’ю, фокус-групи і та десятки інших форматів – це все про залучення, про партисипацію і про діалог, зазначив Антощук.