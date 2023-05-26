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Климпуш-Цинцадзе: Незапрошення України стати членом НАТО на саміті у Вільнюсі стане ще однією помилкою

26.05.2023 / 09:10
Голова парламентського комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність") переконана, що незапрошення України стати членом Північноатлантичного Альянсу на саміті у Вільнюсі стане ще однією помилкою НАТО.

"Попри оптимізм, який сьогодні лунає, ми розуміємо, що немає консенсусу в Альянсі, щоб у Вільнюсі запросити Україну до Альянсу. На мою думку, це буде ще одна помилка НАТО", - сказала Климпуш-Цинцадзе на 15-му Київському Форумі Безпеки (КФБ).

За словами народної депутатки, така помилка може мати більш трагічні наслідки, ніж відмова підтримати бажання України отримати статус кандидата в члени Альянсу на саміті НАТО в Бухаресті 2008 року.

Вона висловила сподівання, що час, який залишився до проведення саміту, вдасться використати для створення більш сприятливих умов для позитивного рішення на користь України.

Климпуш-Цинцадзе
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