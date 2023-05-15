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Гуменюк: Спостерігається курсування росіян між Севастополем та Новоросійськом

15.05.2023 / 17:28
Чорноморський флот росії проводить певну передислокацію. Зокрема, росіяни потроху вивозять речі з севастопольських бухт.

Про це в ефірі "24 каналу" повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, спостерігається курсування росіян між Севастополем та Новоросійськом.

"Дислокація для них поки що залишається та сама. Але активність великих десантних кораблів в морі минулого тижня могла свідчити, що вони вивозять речі з Севастопольських бухт, переміщуючи їх у Новоросійськ", – зауважила Гуменюк.

Вона додала, що пришвидшеного темпу ворога не спостерігають, але є певна активізація.

"Навряд чи у них є стільки людей, які готові там заповнити 7 великих десантних кораблів та відійти на відстань до берега, який контролює Україна, щоб висадитись. Підходу туди не було, а курсування між Севастополем та Новоросійськом ми спостерігали", – сказала вона.

Попри обставини, росіяни продовжують чергувати у Чорному морі.

"Ракетоносії продовжують чергування в морі. Вони перебувають у розосередженому стані, щоб не бути зібраними в одному конкретному місці та не бути ураженими", – пояснила Гуменюк.

Гуменюк
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