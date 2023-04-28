Войти | Зарегистрироваться
20:16

воскресенье,
30 апреля
Онлайн
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
Світ
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Зеленський: Україна готує кроки для створення трибуналу щодо злочину росії

30.04.2023 / 10:15
Керівництво України готує наступного тижня кілька кроків, щоб консолідувати партнерів для створення трибуналу щодо агресії.

"Наступний тиждень буде доволі важливим з точки зору нашої боротьби за справедливість для українців, тобто за покарання для держави-терориста і всіх її воєнних злочинців. Ми готуємо кілька важливих, потужних кроків, щоб більше консолідувати партнерів і дати більше енергії для створення трибуналу щодо злочину російської агресії", - сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Україні і світові недостатньо того, щоб Росія була слабкою, як це вже відбувається. Треба, щоб вона повністю відповіла за все скоєне нею", - зазначив Зеленський.

За його словами, готуються "нові санкційні рішення щодо осіб та компаній, які працюють на ВПК терористів, щодо іноземних суб'єктів, чиї постачання допомагають росії продовжувати цю агресію".

"Незабаром ці наші рішення будуть оприлюднені", - сказав він.

Зеленський
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
30 апреля
29 апреля
28 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.