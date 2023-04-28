Зеленський: Україна готує кроки для створення трибуналу щодо злочину росії

"Наступний тиждень буде доволі важливим з точки зору нашої боротьби за справедливість для українців, тобто за покарання для держави-терориста і всіх її воєнних злочинців. Ми готуємо кілька важливих, потужних кроків, щоб більше консолідувати партнерів і дати більше енергії для створення трибуналу щодо злочину російської агресії", - сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Україні і світові недостатньо того, щоб Росія була слабкою, як це вже відбувається. Треба, щоб вона повністю відповіла за все скоєне нею", - зазначив Зеленський.

За його словами, готуються "нові санкційні рішення щодо осіб та компаній, які працюють на ВПК терористів, щодо іноземних суб'єктів, чиї постачання допомагають росії продовжувати цю агресію".

"Незабаром ці наші рішення будуть оприлюднені", - сказав він.