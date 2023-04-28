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МОН: Школярі Луганської області отримали планшети і ноутбуки

28.04.2023 / 15:22
27 квітня міністр освіти і науки Оксен Лісовий, заступник голови Представництва Європейського Союзу в Україні Ремі Дюфло, голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Мурат Шахін і голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор передали планшети і ноутбуки для школярів Луганської області.

Про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

"Третина школярів, які сьогодні повинні навчатися у дистанційному форматі, не можуть це робити через відсутність будь-якого девайса. Тож разом з партнерами робимо усе, щоб кількість дітей, які мають доступ до комп’ютерного обладнання, постійно зростала. Це критично важливо для тих областей, які регулярно потерпають від російських атак та мають тимчасово окуповані території", - зазначив Оксен Лісовий.

Повідомляється, що UNICEF Ukraine за фінансової підтримки Європейського Союзу та Республіки Корея доставив 5 тис. планшетів для молодших школярів і стільки ж - для дітей середнього і старшого шкільного віку.

Лише близько третини українських шкіл змогли розпочати очне навчання з 1 вересня 2022 року. Це означає, що орієнтовно 3 млн дітей сьогодні відвідують заняття онлайн або у змішаному форматі, - додали в міністерстві.

Надана допомога спрямована і на дітей-переселенців, а також на дітей з інвалідністю, з малозабезпечених сімей, дітей, які позбавлені батьківського піклування, і на тих, хто з інших причин не мають гаджетів для онлайн-занять.

"Кожна дитина має право на освіту, навіть коли її важко забезпечити. У фокусі ЮНІСЕФ - забезпечення можливостей для навчання тих дітей, які мають проблеми з доступом до освіти через відсутність відповідного обладнання", - наголосив голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін.

У МОН повідомили, що ноутбуки й планшети також отримають діти у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Одеській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській та Херсонській областях.

Лісовий, UNICEF
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