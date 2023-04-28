Кулеба: Настав час для західних союзників відкинути страхи щодо "провокування росії"

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

Міністр, зокрема, перерахував типи озброєнь, які, як спочатку казали на Заході, "спровокують росію на ескалацію", якщо вони будуть поставлені в Україну: артилерія, РСЗВ, ППО, танки, ракети далекого радіусу дії.

Однак, за його словами, обіцяної ескалації так і не сталося.

"Винищувачі F-16 також не призведуть до неї. Надання Україні F-16 стримуватиме росію, а не "провокуватиме" її. Час зробити цей крок", – написав Кулеба.