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Кулеба: Настав час для західних союзників відкинути страхи щодо "провокування росії"

28.04.2023 / 14:20
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що настав час для західних союзників відкинути страхи щодо "провокування росії" і надати Україні бойові літаки F-16.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

Міністр, зокрема, перерахував типи озброєнь, які, як спочатку казали на Заході, "спровокують росію на ескалацію", якщо вони будуть поставлені в Україну: артилерія, РСЗВ, ППО, танки, ракети далекого радіусу дії.

Однак, за його словами, обіцяної ескалації так і не сталося.

"Винищувачі F-16 також не призведуть до неї. Надання Україні F-16 стримуватиме росію, а не "провокуватиме" її. Час зробити цей крок", – написав Кулеба.

Кулеба
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