Владимир Саенко: Победа Украины – через социальное партнерство с профсоюзами

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Мультимодальні перевезення — види та особливості їх організації20.04.2023 / 21:35Последние новости рубрики
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Как выбрать чехол из натуральной кожи для смартфона04.04.2023 / 01:03Смартфон – не только техническое устройство, но и стильный аксессуар. Именно поэтому многие пользователи телефонов стараются выбирать для них не только функциональные, но и эстетически привлекательные кейсы. Существует множество разных материалов для чехлов, но одним из самых популярных является натуральная кожа. В данной статье мы в интернет-магазине Kartell https://kartell.store/ рассмотрим преимущества кейсов из натуральной кожи и подскажем, как правильно выбрать качественный кейс из этого материала.Последние новости рубрики
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Для чого потрібне КАСКО та де оформити цей договір22.04.2023 / 16:37Страхування автомобіля буває обов’язковим і добровільним. До першого різновиду відноситься ОСЦПВ, яке покриває відповідальність водія перед третіми особами. Щоб розраховувати на відшкодування власних збитків внаслідок певних подій, потрібна страховка автомобіля КАСКО. Оформити її можна на сайті страхової компанії «ПЗУ Україна»: https://www.pzu.com.ua/individual/avto/kasko.html.Последние новости рубрики
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