Владимир Саенко: Победа Украины – через социальное партнерство с профсоюзами

Сможет ли оно им достойно отблагодарить хотя бы гарантированными конституционными правами, рабочими места и надежной социальной защитой. Об этом в своем блоге пишет заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Владимир Саенко.

По словам Саенко, война внесла коррективы и в экономику Украины: «Часть промышленности разрушена. Миллионы людей стали беженцами. Почти треть – потеряли работу. Не могут прокормить семьи, и это является серьезной угрозой дестабилизации ситуации внутри страны».

«Сейчас мы очень много получаем международной помощи. И это хорошо, но нельзя полагаться только на неё. Это как костыли для раненого – рано или поздно, от них придется отказаться. Украинская экономика должна стать на ноги и начать функционировать самостоятельно», – пишет Саенко.

И добавляет: «Очень важно, чтобы экономический кризис не перерос в экономический коллапс, ведь в условиях войны это стало бы серьезной угрозой для нашего военного потенциала».

И здесь возникает вопрос, обращает внимание Владимир Саенко, как моделировать экономическую стратегию в условиях войны. Он советует опираться на международный опыт. В частности, на Великобританию и США во время Второй мировой войны. Британское правительство военного времени проводило очень практичную политику в отношении рабочих, профсоюзов и гражданского общества.

Саенко приводит слова британского аналитика Люка Купера, который говорит, что самое важное, что может сделать украинское правительство, — общаться с профсоюзами и гражданским обществом.

Британский аналитик обеспокоен тем, что украинское правительство использовало ситуацию военного положения, когда есть ограничения на протесты, чтобы протолкнуть ряд трудовых реформ, которые очень непопулярны среди профсоюзов и большинства населения.

Он настаивает, что это должно быть обсуждено с профсоюзами за столом переговоров.

По словам Владимира Саенко, нас ждет непростая работа по восстановлению послевоенной экономики и построению обновленной европейской Украины. И для этого жизненно необходим социальный диалог, партнерство с обществом и профсоюзами.