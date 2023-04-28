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Колаборанти на окупованих територіях розкрадають російські гроші, які отримують для "відбудови"

28.04.2023 / 17:28
Колаборанти у захоплених частинах Донецької та Луганської областей розкрадають гроші, які москва надсилає їм для "відбудови".

Через це рф вирішила перевірити витрату коштів, повідомляє Центр національного спротиву.

На окуповані території прибули російські слідчі. Вони перевіряють документацію підрядників.

"Це може свідчити про невдоволення силовиками зростаючого впливу лідера Чечні Рамзана Кадирова в регіоні", – йдеться у повідомленні.

За допомогою перевірки хочуть змінити грошові потоки. Вони також слугують попередженням для колаборантів перед місцевими "виборами", які ворог планує провести у вересні.

колаборанти
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