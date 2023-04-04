Как выбрать чехол из натуральной кожи для смартфона

Смартфон – не только техническое устройство, но и стильный аксессуар. Именно поэтому многие пользователи телефонов стараются выбирать для них не только функциональные, но и эстетически привлекательные кейсы. Существует множество разных материалов для чехлов, но одним из самых популярных является натуральная кожа. В данной статье мы в интернет-магазине Kartell https://kartell.store/ рассмотрим преимущества кейсов из натуральной кожи и подскажем, как правильно выбрать качественный кейс из этого материала.

Какой материал чехла для телефона лучше – натуральный или синтетический

Сказать однозначно, что кожаный чехол лучше по всем параметрам, отнюдь не получится. Современные материалы обеспечивают отличную защиту за вполне разумные деньги. Они могут быть разнообразными и функциональными, иметь различный дизайн, расцветки, текстуру. Фактически, ассортимент чехлов из силикона, пластика, ткани, TPU прямо-таки неограничен.

Однако все же подобные кейсы не являются полноценным имиджевым изделием. Если сравнивать их с другими аксессуарами, дополняющими образ, такими как ремни, сумки, шарфы, платки, то это решение всегда будет выбиваться из общего антуража.

Какие преимущества кейса из натуральной кожи

То ли дело – чехол из натуральной кожи. Это однозначно премиальная вещь, которая подчеркнет вкус и статус владельца устройства. Кроме эксклюзивного внешнего вида, такие аксессуары имеют ряд и других преимуществ:

Прочность. Кейс из натуральной кожи крайне прочный и долговечный. Он выдерживает длительное использование и отлично защищает телефон от повреждений и царапин, при этом выглядит аккуратно даже через несколько лет эксплуатации. Тогда как силикон будет стираться, полиуретан – осыпаться, а пластик – деревенеть, натуральный материал сохранит свою мягкость на долгие-долгие годы. Удобство. Чехол из натуральной кожи приятен на ощупь и не скользит в руке. Он умеренно впитывает и отдает влагу, поэтому вы сможете избежать неприятного чувства испарины на ладони. Универсальность. Кейс из натуральной кожи придает вашему телефону изысканный и стильный вид вне зависимости от вашего сегодняшнего образа. Он подходит как для повседневного использования, так и для особых случаев. Уникальность. Каждый чехол из натуральной кожи оригинален, ведь текстура среза – уникальна. Это добавляет к телефону, а значит и его владельцу, индивидуальности и персональности.

Те, кто хоть раз покупал для себя чехол из экзотической кожи страуса, крокодила, питона подтвердят, что любые кейсы из синтетических материалов не могут вызвать тех эмоций и обеспечить такую уверенность в себе при их использовании со смартфоном.

Как выбрать качественный чехол из натуральной кожи

При выборе кейса из натуральной кожи для своего смартфона необходимо учитывать несколько факторов:

Качество. Оптимальным вариантом является зернистая кожа, так как она наиболее прочная, долговечная, аккуратная и приятная на ощупь. Разумеется, кейс должен быть выполнен из цельного отреза материала. Также обратите внимание на каркас изделия. Это должен быть мягкий упругий силикон. Только такой каркас надежно защитит девайс от падений на торцы и грани. Дизайн. Выбирая кейс из натуральной кожи, не забывайте о его дизайне. Он должен соответствовать вашему стилю и личным предпочтениям. Натуральные кожаные чехлы могут быть различных цветов и фактур. Это очень зависит от того, из какой именно кожи они были сделаны: страуса, крокодила, акулы и т.п. Каждый материал имеет свои отличительные особенности. Стоимость. Накладки из натуральной кожи могут быть несколько дороже обычных, но они являются инвестицией в защиту вашего телефона на долгие годы.

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что чехол из натуральных материалов – это не только защита вашего телефона, но и эффектное преображение устройства. Выбирая такой аксессуар, вы можете быть уверены в его качестве, долговечности. Этот кейс станет ярким выражением вашего личного стиля.