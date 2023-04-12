Мужские слипоны: правильный выбор в 2023 году

Спортивная обувь для мужчин остается на пике популярности. В последнее время востребованы мужские слипоны, которые позволяют создать разнообразные луки. По внешним характеристикам они похожи на традиционные кеды, но без шнурков. Это идеальное решение для ежедневного ношения для тех, кто ценит удобство во всем. В них можно гулять по городу или парку, отправиться на работу или встречу с друзьями.

Характеристики

Эта обувь удобная, не имеет шнуровки, что обеспечивает максимальную простоту при эксплуатации. Она легкая, практически не ощущается на ногах. Подобрать модель легко с учетом анатомических особенностей стопы. Есть варианты на узкую или широкую ногу, с высоким или низким подъемом. Производители изготавливают слипоны из натуральной кожи или замши, джинсовой ткани, текстиля.

Представлены модели в разной палитре. По бокам предусмотрены вставки, упрощающие процесс обувания. Все модели оснащены прорезиненной подошвой. Она достаточно толстая, поэтому в обуви не страшно попасть под дождь. Зачастую подошва белого цвета.

При выборе обуви обязательно учитывайте материал и цвет.

Как создать беспроигрышный образ

Сегодня мужчины носят слипоны с разной одеждой:

повседневный лук — рубашка из льняной ткани oversize и прямые джинсы;

стильный летний вариант — шорты свободного кроя до колена + футболка в тон к ним;

сдержанный деловой образ — кожаные слипоны спокойного дизайна в черном или табачном цвете + строгие брюки из хлопковой ткани + белая рубашка и пиджак без галстука.

Универсальные модели обуви — замшевые слипоны с рисунком на носке или союзке. Они практичные, стильные, универсальные, подходят для создания любого лука, комбинации с разной одеждой.

Джинсовые слипоны хорошо смотрятся с легкими брюками или шортами из хлопка либо льна. Сверху можно надеть футболку-поло или клетчатую рубашку. Если вы выбрали обувь с ярким принтом, то на одежде не должно быть узоров.

Традиционно слипоны относятся к летнему виду обуви, которая идеально подходит для уличных и пляжных длительных прогулок. Современные модели расширили варианты использования, поэтому мужчины могут создать абсолютно любой образ вплоть до делового, дополнив его несколькими аксессуарами: например, очками, часами, стильной сумкой. Для удобства при ношении рекомендуют использовать носки в тон цвету обуви, желательно короткие.