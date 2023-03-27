Мінреінтеграції: У Криму продовжують зростати проукраїнські настрої

Про це сказано у повідомленні на Facebook Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У Мінреінтеграції зазначають, що на вулицях тимчасово захоплених населених пунктів півострова помітно побільшало жовтих стрічок, патріотичних графіті та листівок з антивоєнними закликами, а також активізувався партизанський рух, що свідчить про високий моральний дух патріотично налаштованих кримчан.

"Тим часом російські ставленики та військове командування в страху вивозять свої сім’ї та розпродують майно. Бо бояться. Свій страх намагаються компенсувати збільшенням кількості військової техніки на півострові. Морське узбережжя поступово перетворюють на лінію оборони. Тож найімовірніше, що цьогорічний сезон відпочинку в Криму буде зірваний", – сказано у повідомленні.

При цьому законна українська влада закликає кримчан бути уважними та обережними, не піддаватися на жодні провокації окупантів, а при нагоді повідомляти про місце перебування ворога чи його техніки. Зробити це можна за допомогою чат-боту "єВорог" або платформи Центру національного спротиву.