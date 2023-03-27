СБУ знешкодила ФСБшну мережу, яка мала зірвати постачання західної зброї, — Голобуцький

Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

"Агенти ФСБ збирали дані про маршрути руху військових ешелонів та локації складів боєприпасів. За їх даними мали відбутись диверсії та ракетні удари на шляхах постачання. Кадри Кремль готував не один рік. Мережа була створена ФСБ ще до початку повномасштабного вторгнення, а 24 лютого активована. Серед агентів, яким тепер світить довічне, і один з помічників діючого нардепа", — пише політолог.

За словами Голобуцького, виправдовувати невдачі ФСБ у знищенні каналів постачання зброї змушений був навіть російський президент Путін.

"Чому знищені "Хаймарси" є тільки у звітах Міноброни РФ, а проблему змушений коментувати навіть президент РФ? Путін пояснив в останньому інтерв’ю, що мета така є, "спустя рукава никто не относится", але українці везуть техніку, мовляв, дуже скритно і ночами. Однак в тому, що РФ не змогла провести жодної вдалої операції по знищенню нашої зброї під час її доставки на фронт, заслуга не тільки "темних українських ночей", але і наших спецслужб", — акцентує експерт.

"Зайве говорити, що викриття подібної мережі — це десятки одиниць врятованої техніки та, найголовніше, сотні врятованих життів наших. А держзрадників з початку вторгнення Служба, за офіційними даними, заарештувала понад 600″, — резюмую Голобуцький.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ, яка готувала ракетні удари по об’єктах Укрзалізниці.