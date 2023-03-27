Der Spiegel: До України прибули танки Leopard 2

Про це передає УНН із посиланням на Der Spiegel.

"Приблизно через два місяці після того, як уряд Німеччини вирішив поставити важкі бойові танки, час настав: танки Leopard 2 з Німеччини були передані Україні", - повідомляє Spiegel.

У січні канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення щодо передачі бойових танків Leopard 2 в Україну.

За інформацією Der Spiegel, йдеться щонайменше про одну роту Leopard 2A6.

Рішенню Німеччини, мабуть, передували інтенсивні консультації протягом кількох днів із союзниками, особливо у Вашингтоні. Шольц завжди підкреслював, що він хотів постачати бойові танки тільки спільно з іншими країнами, такими як США.