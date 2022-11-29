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Особенности цепочек с подвесками

03.12.2022 / 22:18
Особенности цепочек с подвесками
Цепочка с подвесками - это комбинация ювелирных изделий, которая подчеркнет вашу индивидуальность и будет акцентировать на себе внимание окружающих. В такие украшения часто вкладывается определенный смысл. Цепочка с подвеской может рассказать что-то интересное о своей обладательнице. Она может подчеркивать черты характера, социальный статус, вкусы и предпочтения.

Цепочка с подвесками — это комбинация ювелирных изделий, которая подчеркнет вашу индивидуальность и будет акцентировать на себе внимание окружающих. В такие украшения часто вкладывается определенный смысл. Цепочка с подвеской может рассказать что-то интересное о своей обладательнице. Она может подчеркивать черты характера, социальный статус, вкусы и предпочтения. Большой ассортимент таких ювелирных изделий вы найдете в интернет-магазине Золотой Век: https://zolotoyvek.ua/ru/cepochki/l/tip_izdeliya:cepochki-s-podveskoj/

Разновидности цепочек с подвесками

Подвески, которые подвешиваются на цепочках, делятся на несколько видов:

  1. Кулоны. Такие украшения представляют собой художественные ювелирные изделия, где в качестве основы обычно используется золото или серебро. Опционально они дополняются драгоценными или синтетическими камнями.
  2. Медальоны. Подобные аксессуары могут состоять из двух половинок, которые раскрываются. Внутри можно спрятать какую-то ценную памятную вещицу (например, фотографию дорогого человека). Медальоны часто покрываются рельефными изображениями, рисунками, эмалью или камнями.
  3. Ароматические медальоны и кулоны. Такие цепочки с подвесками служат не только украшениями, но и ароматизаторами. Подобные изделия содержат емкости, куда заливаются эфирные масла. В отличие от парфюмерии, они преследуют немного другую цель. В данном случае ароматом больше наслаждается обладательница аксессуара, а не окружающие.
  4. Религиозные символы. В отличие от других разновидностей, иконки и крестики не принято выставлять напоказ. Они выполняют роль оберегов и их носят под одеждой. При этом дороговизна и внешняя привлекательность изделия не имеет значения. Под одеждой прячут даже шикарные золотые кресты с бриллиантами.

Как правильно выбрать цепочку с подвеской?

Цепочка с подвеской — это центральная часть вашего образа, поэтому подходите к ее выбору ответственно. Правильно подобранное украшение сделает ваш образ уникальным, интересным и запоминающимся. Но если подобрать неправильно, то вы будете выглядеть безвкусно. Увидев на прилавке магазина красивую цепочку с подвеской, не поддавайтесь ее чарам и не теряйте рассудительность. Подумайте, как она будет сочетаться с вашим любимым платьем. Если у вас светлая кожа, выбирайте варианты из золота. Смуглым девушкам подойдут серебряные изделия. Инкрустацию выбирайте такую, чтобы она хорошо сочеталась с цветом глаз, волос и одежды.

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