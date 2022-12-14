Подводим итоги года: рейтинг криптобирж 2022 и с кем стоит продолжать сотрудничать дальше

2022 год стал испытанием для рынка криптоактивов, но при этом цифровые монеты остались востребованными среди пользователей. Если вас интересует классическая торговля, инвестиции и фьючерсы, криптовалюта готова предложить много возможностей. Ключевая задача при этом – подобрать торговую площадку, которая будет соответствовать требованиям безопасности и функциональности. Не забывайте, что торговля криптовалютами – это всегда риск, поэтому важно, чтобы сервис давал возможность дополнительно обучаться и совершенствовать свои навыки.

Лучшие платформы для криптовалют 2022 года

Торговые площадки из рейтинга были подобраны по следующим критериям:

Объем торгов.

Надежность.

Отзывы трейдеров.

Размеры комиссий.

Доступные возможности.

Большинство из представленных крипто платформ позволяют работать как в режиме классической торговли, так и с фьючерсными контрактами.

Binance

Самый большой и популярный сервис, который сочетает функции криптобиржи, комплексной блокчейн-сети, майнингового пула, криптовалютного кошелька и информационного ресурса. Основные преимущества платформы для криптовалют:

Большой выбор рынков, вариантов торговли (в том числе и фьючерсная), валютных пар.

Хорошее кредитное плечо для проведения фьючерсных сделок.

Комплексная поддержка маржинальной торговли.

Реферальная программа и лояльности.

В мировом рейтинге криптобирж Binance занимает первую позицию. Для работы и использования полного функционала придется пройти верификацию. Новичкам может быть изначально сложно сориентироваться на сайте. Но биржа предоставляет возможность обучиться всем доступным навыкам, используя демо-счет. Рекомендуется внимательно следить за ситуацией на указанном ресурсе в связи с последними новостями о проверке резервов и, соответственно, ликвидности.

WhiteBIT

Украинская криптоплатформа, которая сегодня признана самой крупной площадкой в Европе. Она активно развивается и предлагает пользователям широкий выбор возможностей заработка:

Спотовая, маржинальная и фьючерсная торговля.

SMART-стейкинг.

Разноплановые реферальные программы.

Токен-листинг.

Отличительная черта криптовалютной биржи – одна из самых низких комиссий на рынке, которая составляет 0,1%, независимо от суммы проведения операции. Ключевые преимущества, которые предоставляет платформа для трейдинга криптовалют:

Удобный интерфейс и функционал, который понятен новичкам и профессионалам.

Представлено свыше 400 торговых пар.

Выгодные условия стейкинга и реферальной программы.

Высокий уровень безопасности.

Удобное мобильное приложение с доступом к основному функционалу.

Отработать собственную стратегию можно, используя демо-счет. Регистрация занимает минимум времени, поэтому вы можете создать новый аккаунт буквально за несколько минут. Для доступа ко всем возможностям может потребоваться прохождение процедуры верификации.

ByBit

Платформа для криптовалют, которая дает возможность проводить широкий спектр операций на следующих рынках:

Спот.

Инверсные фьючерсы.

Бессрочные контракты USDT.

Инверсные бессрочные контракты.

Дополнительно также можно получать доход от вложения собственных криптоактивов. Варианты инвестирования, которые доступны пользователям: DeFi-майнинг, гибкий стейкинг, дуал-майнинг, пул. Главные плюсы сервиса:

Торговый движок дает возможность быстро проводить операции с нулевой вероятностью возникновения сбоя.

Представлено свыше 200 цифровых монет и контрактов.

Активирован механизм двойной цены, который защищает от несправедливой ликвидации позиции.

Также на площадке реализованы сервисы, которые предназначены для работы с NFT (инвестиции и покупка).

Huobi

Представленный сервис попал в рейтинг бирж криптовалют за счет своей стабильности и многофункциональности. Прохождение верификации автоматически повышает лимиты на вывод, фьючерсы и сделки Р2Р. Среди основных достоинств стоит выделить следующие:

Доступ к разноплановым операциям без необходимости подтверждения личности.

Низкие комиссии и гибкая система начисления.

Большое разнообразие вариантов торговли и дополнительных сервисов.

Доступ к обучающим материалам, представленным в различных форматах.

Помимо самой биржи и встроенного обменника, экосистема предусматривает вспомогательные сервисы, что делает площадку удобной для новичков и уже опытных трейдеров.

Crypto.com

Крипто платформа, где представлено свыше 500 торговых пар. Трейдерам доступно большое разнообразие торговых инструментов для работы на спотовом рынке, с маржинальной торговлей и на рынке деривативов. Ключевые плюсы:

Поддержка свыше 200 криптоактивов и 20+ фиатных валют.

Большой выбор вариантов оплаты – от банковского перевода до использования кредитных и дебетовых карт.

Возможность получения кэшбека из-за партнерства с VISA.

Доступ к DeFi.

Если вы выбираете рассматриваемый сервис для заработка, то обратите внимание на возможности получения дохода, которые доступны бирже: рыночная торговля и операции с фьючерсами/деривативами, кредитование под залог криптовалюты, работа с NFT-токенами. Также предложены DeFi, soft-стекинг и стекинг CRO. Уровень надежности подтвержден международными сертификатами. Также пользователь может установить функции дополнительной защиты собственного аккаунта.

Kuna

Украинская торговая площадка, для выполнения операций на которой изначально потребуется подтвердить свою личность. Сервис дает возможность с удобством работать с гривной. Также пользователям доступен фирменный токен. Основные достоинства многофункционального ресурса:

Невысокие комиссии.

Простота использования фиата.

Большой выбор крипты и валютных пар.

Возможность дополнительного подключения ботов для проведения успешных торгов.

Наличие особых статусов для пользователей.

Одна из характеристик, которую обязательно стоит учесть – отсутствие маржинальной торговли. Поддержание безопасности осуществляется за счет подключения двухфакторной аутентификации и просмотра всех активных сессий, которыми вы можете управлять и отслеживать активность профиля.

Общие тенденции рынка криптовалют

Падение и постепенный подъем – один из моментов, который пришлось пройти рынку цифровых активов в 2022 году. Такое испытание на устойчивость коснулось и платформ для криптовалют. Тенденции демонстрируют тот факт, что на рынке среди игроков останутся только те, кто отличается высокой ликвидностью, способен обеспечить надежную защиту персональных данных и самих монет.

При выборе ресурса рекомендуется обращать внимание и на события в сфере цифровых активов, чтобы определить, чего ожидать в ближайшем будущем. Также следите за заявлениями известных личностей и регуляторов, чтобы сотрудничать только с теми представителями, кто точно может обеспечить ликвидность и устойчивость в кризисных ситуациях.

Стремительное развитие криптопроектов и NFT создает новые пространства для раскрытия потенциала и, соответственно, заработка. Если вы хотите как можно скорее адаптироваться к новым рыночным тенденциям, работайте с криптобиржами, которые постоянно совершенствуют свой функционал, предоставляя пользователям расширенные возможности.