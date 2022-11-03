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Обзор лицензионного Slots City Украина на Casino Zeus

07.11.2022 / 17:04
Обзор лицензионного Slots City Украина на Casino Zeus
Slots City Украина - популярная азартная площадка, основанная в 2019 году. Новые пользователи могут смело играть на деньги, чтобы получить больше, так как клуб предоставляет все гарантии - лицензию от государственного регулятора, большой ассортимент игр и эффективную программу использования бонусов. Прочитайте подробный обзор статье от Casino Zeus, чтобы узнать все преимущества и недостатки игровой площадки.

Slots City Украина — популярная азартная площадка, основанная в 2019 году. Новые пользователи могут смело играть на деньги, чтобы получить больше, так как клуб предоставляет все гарантии — лицензию от государственного регулятора, большой ассортимент игр и эффективную программу использования бонусов. Прочитайте подробный обзор статье от Casino Zeus, чтобы узнать все преимущества и недостатки игровой площадки.

Официальный сайт Slots City

Темный фон с золотыми буквами — краткое описание дизайна Слотс Сити казино. Хорошее сочетание цветов позволяет пользователям удобно читать контент, не напрягая зрение.

 бездепозитный бонус Slots City

Для быстрого поиска информации, главная страница разделена на три части:

  • верхнее меню — «Игры», «Акции», «Наземные залы» и сменяемые баннеры, информирующие про бонусы и акции;

  • средняя часть — популярные анимированные ярлыки слотов, с возможность поиграть в демо-версии;

  • информационный раздел (политика конфиденциальности, правила и условия для игрового процесса).

Слотс сити Украина — бренд ТОВ «Геймдев», который находится по адресу: г. Киев, переулок Новопечерский, дом 18, офис, 32.

Помимо онлайн-сегмента, казино работает также оффлайн. Наземные клубы Slots City можно посетить в Киеве, Харькове и Запорожье.

Лицензия от КРАИЛ

Клуб одним из первых получил лицензию от украинского регулятора, выданный от КРАИЛ № 47 от 10.02.2021. Срок действия документа — 5 лет.

Наличие разрешения — подтверждение, что сайт работает легально, контролируется государством, поэтому все выигрыши честно выплачиваются, игроки могут уверенно играть на средства.

Регистрация и вход в Slots City

Для регистрации действуют возрастные ограничения — только лица от 21 года. Для создания аккаунта, пользователю понадобится всего несколько минут:

  1. Нажать кнопку «Регистрация» в верхнем правом углу.

  2. Ввести активный номер телефона / e-mail и пароль или войти через учетную запись (Facebook, Google).

  3. Поставить галочку под записью «Мне 21 год, и я соглашаюсь с условиями Пользовательского соглашения».

  4. Выбрать Slots city бонус (есть набор приветственных пакетов для новичков) и ввести кнопку «Продолжить».

  5. Подтвердить регистрацию: дождаться письма на e-mail и перейти на него или на указанный номер придет смс, которое нужно ввести в поле на сайте. После подтверждения — регистрация завершена!

Акции и бонусы Slots City

Slots City предлагает расширенную программу адаптации новых игроков. На несколько пополнений игрового счета (от 1— 7 депозитов) предусмотрены начисления до 100% на депозит, в зависимости от величины взноса, а также до 100FS в определенных игровых аппаратах.

Для постоянных клиентов действуют разные поощрения:

  • депозитный бонус — приз от администрации за пополнение счета игроком;

  • промокоды — за введение комбинаций участники получают от операторов определенные вознаграждения;

  • временные акции и турниры, за участие в которых будут начислены поощрения.

Бездепозитный бонус

Slots city бездепозитный бонус — щедрое поощрение от администрации. Пользователи могут получить бездеп за введение промокода. Чаще всего такой приз — это бесплатные вращения (FS) для слотов, но изредка это может быть и фиксированная сумма. Slots city фриспины, в качестве бездепа, нужно отыгрывать с помощью реальных средств.

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