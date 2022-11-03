Обзор лицензионного Slots City Украина на Casino Zeus

Slots City Украина — популярная азартная площадка, основанная в 2019 году. Новые пользователи могут смело играть на деньги, чтобы получить больше, так как клуб предоставляет все гарантии — лицензию от государственного регулятора, большой ассортимент игр и эффективную программу использования бонусов. Прочитайте подробный обзор статье от Casino Zeus, чтобы узнать все преимущества и недостатки игровой площадки.

Официальный сайт Slots City

Темный фон с золотыми буквами — краткое описание дизайна Слотс Сити казино. Хорошее сочетание цветов позволяет пользователям удобно читать контент, не напрягая зрение.

Для быстрого поиска информации, главная страница разделена на три части:

верхнее меню — «Игры», «Акции», «Наземные залы» и сменяемые баннеры, информирующие про бонусы и акции;

средняя часть — популярные анимированные ярлыки слотов, с возможность поиграть в демо-версии;

информационный раздел (политика конфиденциальности, правила и условия для игрового процесса).

Слотс сити Украина — бренд ТОВ «Геймдев», который находится по адресу: г. Киев, переулок Новопечерский, дом 18, офис, 32.

Помимо онлайн-сегмента, казино работает также оффлайн. Наземные клубы Slots City можно посетить в Киеве, Харькове и Запорожье.

Лицензия от КРАИЛ

Клуб одним из первых получил лицензию от украинского регулятора, выданный от КРАИЛ № 47 от 10.02.2021. Срок действия документа — 5 лет.

Наличие разрешения — подтверждение, что сайт работает легально, контролируется государством, поэтому все выигрыши честно выплачиваются, игроки могут уверенно играть на средства.

Регистрация и вход в Slots City

Для регистрации действуют возрастные ограничения — только лица от 21 года. Для создания аккаунта, пользователю понадобится всего несколько минут:

Нажать кнопку «Регистрация» в верхнем правом углу. Ввести активный номер телефона / e-mail и пароль или войти через учетную запись (Facebook, Google). Поставить галочку под записью «Мне 21 год, и я соглашаюсь с условиями Пользовательского соглашения». Выбрать Slots city бонус (есть набор приветственных пакетов для новичков) и ввести кнопку «Продолжить». Подтвердить регистрацию: дождаться письма на e-mail и перейти на него или на указанный номер придет смс, которое нужно ввести в поле на сайте. После подтверждения — регистрация завершена!

Акции и бонусы Slots City

Slots City предлагает расширенную программу адаптации новых игроков. На несколько пополнений игрового счета (от 1— 7 депозитов) предусмотрены начисления до 100% на депозит, в зависимости от величины взноса, а также до 100FS в определенных игровых аппаратах.

Для постоянных клиентов действуют разные поощрения:

депозитный бонус — приз от администрации за пополнение счета игроком;

промокоды — за введение комбинаций участники получают от операторов определенные вознаграждения;

временные акции и турниры, за участие в которых будут начислены поощрения.

Бездепозитный бонус

Slots city бездепозитный бонус — щедрое поощрение от администрации. Пользователи могут получить бездеп за введение промокода. Чаще всего такой приз — это бесплатные вращения (FS) для слотов, но изредка это может быть и фиксированная сумма. Slots city фриспины, в качестве бездепа, нужно отыгрывать с помощью реальных средств.