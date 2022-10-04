Страхування, або додаткова ставка у Блекджеку

Однією з популярних карткових ігор, зіграти в які можна в наземних гральних закладах, а також в онлайн казино Champion та інших віртуальних ігрових ресурсах, є Блекджек. Шанувальникам цієї азартної розваги вона відома також як «очко» або «двадцять один» (за рахунок кількості необхідних для виграшу очок).

Однією з численних опцій, доступних гравцям у Блекджеку, є страховка. Але через незнання особливостей багато геймерів використовують її неправильно. Страховка є додатковою ставкою, яка розглядається окремо від основної, виконаної користувачем.

Для всіх гральних закладів як наземних, так і віртуальних ресурсів, страховка виступає у вигляді стандартної опції. Але користувачі не повинні забувати про те, що дана можливість не завжди є сприятливою. Тому граючи в Blackjack серйозно, геймер повинен знати, коли використання страховки буде вигідним, а в яких випадках краще її не застосовувати.

Що являє собою

Страховка Blackjack – це ефективний інструмент захисту комбінації гравця від можливого Блекджеку у дилера. Якщо він випадає у круп'є, це свідчить про безперечну поразку геймера. У разі відкриття у дилера десятки, перше, що він перевірятиме після роздачі карт, чи не склала його комбінація Блекджек.

Якщо відкритим у дилера виявиться Туз, розвиток сценарію гри буде іншим. Перш ніж подивитися яка карта прихована, круп'є ставить гравцям питання, чи не мають вони бажання використати додаткову ставку (страховку). Якщо гемблер погоджується на це, він має розмістити ставку, що дорівнює половині зробленої спочатку у секторі столу «Страховка». Після того, як дилер дізнається у всіх гравців щодо страховки, він перевіряє, чи складають його карти комбінацію 21 очко, тобто Blackjack.

Якщо у круп'є складено Блекджек, то початкову ставку, яка зробила страховку геймерів, буде втрачено. Але при цьому їм буде надано виграш додаткової ставки, з виплатою в пропорції 2 до 1. Зрештою відбувається нічия, за якої гравець не втрачає кошти, але й не отримує виграшу. Якщо у дилера Блекджек відсутній, то геймери, які зробили страховку, втратить її, продовживши гру у звичайному режимі.

Як зробити страховку

Страховка у Блекджеку робиться гравцями лише після того, як це буде запропоновано дилером. Якщо геймер має таке бажання, і до нього дійшла черга, йому потрібно розмістити на ігровому столі фішки, в кількості, що дорівнює половині початкової ставки. Наприклад, при ставці 20, у сектор «Страховка» необхідно розмістити 10. Круп'є це сприймає як те, що геймер використав опцію страховки, і переходить до іншого користувача.

Для геймерів, які грають у Blackjack в онлайн казино, процедура страховки не є складною. При відкритті у дилера карти «Туз» на екрані загоряється «Страхування». Користувачі, які бажають використати цю опцію, повинні зробити клік на секторі, тоді розміщення додаткової страхової ставки відбудеться в автоматичному режимі.

Коли краще робити страхову ставку

Шанувальникам Блекджеку треба пам'ятати те, що допустима лише одна єдина ситуація, коли буде вигідно розмістити додаткову страховку.

За наявності у гравця 21 очка, його бажанням буде свій захист, що гарантовано дозволить отримати виграш. Виплачується Blackjack у пропорції 3 до 2 і зустрічається досить рідко. Одночасне випадання Блекджеку у гравця і круп'є говорить про те, що зіграно внічию, і за Блекджек, що випав, гравцю не надасть винагороду.

Зробивши в такій ситуації страховку, гемблер зіграє в нічию, а страхова ставка надається в розмірі 2 до 1. За відсутності у дилера 21 очка, ставка гравця буде втрачена, але призовий фонд за Блекджек буде виплачено у розмірі 3 до 2.