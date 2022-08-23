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Игровые автоматы Endorphina — причины и секреты успеха

22.08.2022 / 19:29
Игровые автоматы Endorphina — причины и секреты успеха
Преимущества игровых автоматов Endorphina. Слоты на реальные деньги от топового разработчика. Самые популярные слоты Endorphina. RTP и волатильность игр Эндорфина.

Провайдер Endorphina начал свою деятельность в 2012 году и за почти 10 лет сумел стать одним из крупнейших поставщиков игрового софта. Продукция компании известна во всем мире, в том числе пользуется популярностью среди игроков Pin Up Casino. Специализируется компания только на выпуске игровых автоматов: мало какой геймер не слышал хотя бы раз о таких слотах, как «Geisha», «Voodoo», «Safari». Популярность игр провайдера весьма обоснована — о причинах успеха поговорим далее в статье.

Преимущества игровых автоматов Endorphina 

Как уже было сказано ранее, Endorphina выпускает только игровые автоматы. Игры https://pin-up.ua/ru/endorphina имеют вариативную структуру: не более 5 барабанов, а количество линий может достигать до 245 и выше. В большинстве слотов пользователь имеет возможность самостоятельно установить нужное количество линий. 

Геймеры положительно отзываются и о технических характеристиках слотов: RTP составляет от 96% и выше, волатильность также выше среднего. Призовые комбинации выпадают с помощью генератора случайных чисел. Поэтому обыграть слоты Endorphina невозможно. К преимуществам игр относят и их тематическое разнообразие. Чаще всего встречаются такие темы:

  • магия;
  • приключения;
  • поиск сокровищ;
  • животные;
  • история;
  • фрукты.

Отдельно стоит отметить и качественное оформление игровых автоматов. 3D-графика делает изображение очень ярким, а достигнутый эффект усиливается за счет различной анимации. Каждое вращение барабанов сопровождается музыкой — это делает игровой процесс по-настоящему увлекательным. 

Топовые слоты от провайдера Endorphina

Каждый игровой автомат Endorphina уникален. Это касается не только его оформления, но и геймплея, сюжетной линии, структуры. При выборе игры от известного провайдера обязательно нужно учитывать RTP и волатильность слота, а также наличие/отсутствие джекпота. Наибольшим спросом среди геймеров пользуются такие игровые автоматы:

  • «The Vikings». Этот слот посвящен одноименному сериалу и был выпущен в 2015 году. Небольшой максимальный выигрыш в размере 20 000 монет можно увеличить с помощью увлекательной риск-игры на удвоение. 
  • «Book of Oil». Автомат посвящен египетской тематике, поэтому символика соответствующая. Уровень отдачи слота 96,05%, а волатильность средняя. Максимально возможный выигрыш составляет 100 000 монет. 
  • «Lucky Cloverland». Этот слот от Endorphina точно понравится поклонникам магической тематики — провайдер сделал акцент на стильном дизайне, что дополнен оригинальной музыкой. Привлекает аппарат также бонусным разнообразием — доступен Вайлд, Скаттер, расширяющиеся символы.

Выбирая игровые автоматы на деньги от Эндорфина, пользователь гарантированно получит удовольствие от игрового процесса. При этом у каждого геймера есть все шансы на получение реального выигрыша — нужно только сделать ставку и запустить вращения барабанов. Бонусом выступает поддержка прогрессивного джекпота.

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