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Электрические зубные щетки Oral B – новое слово о гигиене ротовой полости

29.11.2022 / 00:01
Электрические зубные щетки Oral B – новое слово о гигиене ротовой полости
О важности регулярного качественного очищения зубов уже сказано немало. Все взрослые давно знают о необходимости выполнения гигиенических процедур дважды в день и приучают к этому детей. Однако большое значение имеет не только регулярность,

О важности регулярного качественного очищения зубов уже сказано немало. Все взрослые давно знают о необходимости выполнения гигиенических процедур дважды в день и приучают к этому детей. Однако большое значение имеет не только регулярность, но также качество ухода. Когда в ротовой полости остаются участки, которые не обработаны достаточно тщательно, микробы продолжают размножаться. Возникают кариес, налет и неприятный запах. Электрические зубные щетки Oral B – настоящее спасение от этой проблемы. Они отлично подходят для удаления частиц пищи и налета с зубов и десен и гораздо эффективнее очищают труднодоступные места. 

Что особенного в электрических зубных щетках

Если вы привыкли пользоваться обыкновенной зубной щеткой, то можете предположить, что в электрических моделях нет чего-либо особенного. На самом деле такое утверждение могло быть справедливо лишь для первых моделей. Современные электрические зубные щетки в значительной мере отличаются от своих предшественников и действительно имеют немало преимуществ перед мануальными:

  • увеличивают площадь очищаемой зоны. Такой эффект достигается не только особым расположением щетинок, но также за счет интенсивных микровибраций и колебательных движений головки;
  • имеют несколько режимов работы. Покупая электрическую зубную щетку, вам не нужно выбирать исключительно жесткость щетины. Устройство можно легко настроить в зависимости от индивидуальных потребностей, выбрав режим для чувствительных зубов, отбеливание, ежедневную чистку, уход за деснами и другие;
  • позволяют контролировать процесс чистки через приложение. Благодаря этому вы будете точно знать, что качественно очистили ротовую полость, но самое главное – сможете контролировать детей, которые часто не любят тратить время на уход за собой. Кроме того, электрические щетки Oral B сделают за человека большую часть работы. Таким образом, вы всегда будете получать отличный результат, независимо от того, насколько прилежно чистите зубы.

Электрические устройства Oral B достаточно удобны в повседневном применении. Они не нуждаются в ежедневной зарядке, что позволяет брать такие устройства с собой в дальние путешествия. 

Какие существуют приспособления для ухода за ротовой полостью у Oral B

Помимо электрической зубной щетки, производитель изготавливает немало устройств, которые помогают поддерживать гигиену рта. Очень удобными являются приспособления для очистки межзубных щелей – ирригаторы, которые эффективно и безопасно удаляют остатки пищи из промежутков. Специальные устройства для ополаскивания ротовой полости помогут удалить остатки пасты из труднодоступных мест. 

Компания Oral B выпускает продукцию для комплексного ухода за ротовой полостью, которая включает также зубные пасты, нити и ополаскиватели. У бренда также есть в продаже готовые наборы, которые позволяют приобрести все необходимое для поддержания здоровья зубов взрослых и детей.

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