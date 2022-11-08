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Flowers.ua: ТОП 15 фактів про квіти, які ви не чули

08.11.2022 / 22:19
Flowers.ua: ТОП 15 фактів про квіти, які ви не чули
Гарні квіти прикрашають оселю і дарують радість людям вже понад 2000 років. Велика кількість рослин використовується у медицині, ландшафтному дизайні та у промисловості.

Гарні квіти прикрашають оселю і дарують радість людям вже понад 2000 років. Велика кількість рослин використовується у медицині, ландшафтному дизайні та у промисловості. Щоб замовити квіти сьогодні, зовсім не треба шукати потрібний варіант у звичайних магазинах. Професійні флористи сервісу flowers.ua https://flowers.ua завжди знайдуть красивий подарунок на день народження чи інші свята. У цій статті ми познайомимо вас із цікавими фактами про квіти, а їх за багато сторіч назбиралося чимало. 

  1. Перші букети квітів на продаж з'явились ще у Стародавній Греції. Пізніше в античний період заможні римляни стали прикрашати букетами свої сади, дарувати тюльпани та півонії своїм коханим і акторам у театрі.

  2. Квіти стали справжнім символом епохи відродження у Франції та Нідерландах. Деякі букети коштували як великий маєток, а більшість троянд були доступні тільки дуже заможним людям.

  3. Доставка квітів в Нідерландах - це великий бізнес і потужна галузь господарства. Тут щорічно проходять квіткові аукціони, а місцева футбольна збірна має прізвисько “тюльпанові”.

  4. Найбільша квітка у світі Раффлезія Арнольда вирощується в Індонезії. Її маса більше ніж 11 кг, а діаметр стебла приблизно метр. Найменші квіти можна побачити на звичайних ставках, їх зріст не перевищує 1 мм.

  5. На лицарських турнірах було заведено дарувати своїй дамі серця красиву квітку перед початком бою. Якщо дама відмовлялась від подарунка, деякі герої куртуазних романів могли скоїти самогубство.

  6. У мімози бузковий, а не жовтий колір. Те що ми звикли іменувати мімозою, це срібляста акація.

  7. Квіти присутні на гербі багатьох сучасних країн і дворянських родів. 

  8. Японська сакура давно стала символом країни сонця, що сходить, але символом імператорської родини вважається хризантема. В епоху Середньовіччя простим громадянам країни не дозволяли дарувати хризантему один одному.

  9. В Китаї півонії вважаються “добрими квітами”, які відганяють злих духів. 

  10. Бджоли відрізняють нектар з квітів візуально, а не по запаху. Якщо змінити колір або візерунок на гібридах, більшість бджіл не зможуть виконати свою роботу.

  11. Під час священного поховання в Індії квіти спалюють разом із померлим. З традицією довго намагалася боротися місцева влада, але поки що не досягла в цьому суттєвих успіхів. 

  12. У Німеччині є квіти яким вже понад 1000 років. Кущі рожевого кольору здобули славу найстаріших квітів у світі. Біологи вивчають цей дивовижний факт, щоб на основі цих рослин виготовити нові ліки.

  13. У природі немає квітів чорного кольору. Селекціонери вивели декілька гібридів чорних троянд, є темно-сині лілейники, але повністю чорних квітів не існує.

  14. Під час великої експансії у Китай та азійські країни у Європі з'явилися перші тюльпани. В ті часи вони були буквально на вагу золота.

  15. Шафран сьогодні використовують як спецію, але щоб зібрати 1 унцію продукту, треба перебрати 5 тисяч квітів.

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