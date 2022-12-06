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Одеяло для ребенка: размер, плотность и наполнители

05.12.2022 / 22:40
Одеяло для ребенка: размер, плотность и наполнители
Новорожденный ребенок большую часть дня спит. Во время сна укрепляется иммунитет, стабилизируется работа нервной системы и вырабатывается гормон, необходимый для роста и развития организма. Поэтому родителям важно организовать спальное место, в котором младенцу будет комфортно и тепло. Некоторые педиатры не рекомендуют в первые дни жизни укрывать малыша.

Новорожденный ребенок большую часть дня спит. Во время сна укрепляется иммунитет, стабилизируется работа нервной системы и вырабатывается гормон, необходимый для роста и развития организма. Поэтому родителям важно организовать спальное место, в котором младенцу будет комфортно и тепло. Некоторые педиатры не рекомендуют в первые дни жизни укрывать малыша. Однако в холодное время года, а также во время прогулок не обойтись без хорошего одеяла. Интернет-магазин Cappone составил список критериев, учитывая которые можно подобрать качественное постельное белье.

Особенности одеял для новорожденных

При выборе одеяла для новорожденного большинство родителей допускает одну и ту же ошибку — выбирают наиболее теплое и плотное изделие. На самом деле, лучше, чтобы одеяло было легким, так как перегрев гораздо опаснее переохлаждения. Помимо этого, оно должно быть:

  • гипоаллергенным;
  • приятным на ощупь;
  • немарким;
  • неприхотливым в уходе.

На прохладный сезон лучше взять шерстяное или пуховое изделие, которое согреет малыша при температуре ниже +18 градусов. Натуральная шерсть, пух и перо наделены высокими теплоизоляционными свойствами, поэтому незаменимы во время прогулок. Чтобы сохранить первоначальный вид пухового изделия, его нужно правильно стирать и регулярно проветривать.

Дома ребенка можно укрывать тонким одеялом из верблюжьей, овечьей шерсти или шерсти альпаки. Эти материалы хорошо впитывают влагу и обеспечивают нормальный воздухообмен. Поэтому даже если малыш вспотеет под одеялом, ему будет сухо и комфортно.

Какого размера должно быть детское одеяло?

Сегодня у родителей есть возможность сшить детское одеяльце на заказ или купить готовое. Во втором случае важно предварительно изучить размерную сетку производителей. На выписку и первые дни жизни малыша подойдет изделие размером 90х90 см. Его можно использовать и как конверт для прогулок. По мере взросления понадобится модель размером от 135х100 см. Ею можно укрывать ребенка во время сна и на прогулках, а также застилать люльку.

Как только малыш начнет спать в кроватке, понадобится одеяло побольше. Стандартными считаются размеры 145х200 и 150х200 см. Ими можно заправлять не только детскую, но и подростковую кровать. Если текстиль покупается «на вырост», его лучше подвернуть под матрас. Так он не будет сползать и путаться в ногах.

Дополнительные параметры выбора детского одеяла

Материал — самый важный параметр выбора одеяльца для новорожденного. Но, помимо него, во время покупки нужно учитывать и другие критерии. Эксперты Cappone рекомендуют выбирать домашний текстиль, который:

  • отличается неприхотливостью в уходе;
  • легко стирается;
  • быстро сохнет;
  • долго сохраняет форму и цвет.

Одеяло должно помещаться в чехол из безопасной, прочной и достаточно плотной ткани, которая не только обеспечит комфортный сон младенца, но и не даст наполнителю пробиться наружу. Швы на чехле должны быть мягкими, надежными и аккуратными. Так они не будут раздражать нежную кожу малыша, а также предотвратят «миграцию» наполнителя.

Лучшие наполнители для детского одеяла

Важный параметр выбора теплого детского одеяла — вид наполнителя. Его теплоизоляционные свойства должны соответствовать микроклимату в помещении. В противном случае ребенок будет или потеть, или мерзнуть.

В качестве наполнителя для детских одеял производители используют:

  • бамбуковое волокно — легкий и экологичный материал, наделенный природными антибактериальными свойствами, обеспечивающий полноценный влаго- и воздухообмен;
  • синтепон — износостойкий гипоаллергенный материал, который по эксплуатационным свойствам не уступает пуху и натуральной шерсти;
  • холлофайбер — гипоаллергенный синтетический материал, который хорошо согревает, пропускает воздух и быстро высыхает;
  • натуральная шерсть — самый теплый наполнитель, незаменимый при минусовых температурах.

Еще недавно были популярны недорогие ватные одеяла. Сегодня вату используют реже. Ее волокна впитывают влагу, потом долго сохнут и сбиваются в комки. Это делает их тяжелыми, что опасно для растущего организма.

Каким одеялом укрывать ребенка летом?

Для комфортного сна летом ребенку нужно более легкое одеяло, которое хорошо пропускает воздух и впитывает влагу. С этими задачами лучше всего справляются льняные изделия. Лен — натуральный материал, не вызывающий аллергии и наделенный антибактериальными свойствами. Он хорошо согревает, но при этом обеспечивает свободную циркуляцию воздуха. Это помогает поддерживать нормальный температурный режим.

Для ночного сна в жаркий сезон можно купить флисовый или хлопковый плед. Эти материалы мало весят, отличаются мягкостью, гипоаллергенностью и привлекательной расцветкой.

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