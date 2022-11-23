ТОП-3 ноутбуков Леново из разных ценовых категорий

Китайская компания Lenovo работает в сфере компьютерных технологий уже почти сорок лет. За это время она выпустила несколько собственных линеек ноутбуков, которые различаются ценой, возможностями, назначением. Например, IdeaPad — мультимедийные лэптопы, а ThinkBook — имиджевые модели для бизнеса.

Лучшие модели

Среди множества серий бывает сложно подобрать ноутбук Леново, который бы отвечал всем требованиям. В этом вопросе поможет небольшой рейтинг ноутбуков разных ценовых категорий.

Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL

Это надежный помощник для бизнесменов. Выполнен в прочном корпусе из алюминия, что наряду с небольшой массой (всего 1,4 кг) позволяет часто брать ноутбук с собой в дорогу. Удобства добавляет хорошая автономность — до 6 часов на одном заряде с возможностью быстрой зарядки.

Ноутбук оснащен двухъядерным четырехпотоковым процессором, который наряду с оперативной памятью объемом 8 ГБ обеспечивает отличное быстродействие.

Безопасность данных гарантирует сканер отпечатка пальцев. Яркий дисплей, выполненный по технологии IPS, выдает естественное изображение, от которого не утомляются глаза.

Lenovo Legion 5 Pro 16ITH6H

Модель из игровой линейки оснащена 8-ядерным процессором одного из последних поколений. Чип способен обрабатывать до 16 потоков. Вместе с оперативкой 16 ГБ это обеспечивает быстрый отклик в играх, мультимедиа, создании 3Д-графики, потоковом видео. Отдельно имеется видеокарта 6 ГБ с поддержкой трассировки лучей. Все это дает исключительную реалистичность геймплея в современных играх.

16-дюймовый экран с антибликовым покрытием имеет разрешение 2560х1600 точек. Хорошо продуманная система охлаждения позволяет длительно нагружать ноутбук энергоемкими приложениями.

Lenovo IdeaPad 3 15ADA05

Надежный рабочий инструмент для повседневных офисных задач, учебы, а также отличный помощник в развлечениях. Перед экраном диагональю 15,6 дюйма можно удобно расположиться, чтобы посмотреть сериал, поиграть в нетребовательные игры, создавать коллажи.

Двухъядерный 4-потоковый процессор дополнен большим объемом оперативной памяти — 8 ГБ. Ноутбук имеет достаточный объем твердотельного накопителя (256 ГБ). Хороший запас производительности и автономность до 9 часов — дополнительные преимущества модели.

Как выбрать ноутбук Леново

Модели лэптопов из разных линеек представлены по существенно различающимся ценам. Чтобы не переплачивать за ненужные возможности, обратите внимание при выборе на такие моменты:

Частота и количество ядер процессора. Для повседневных задач достаточно 2-ядерной модели с частотой до 2,5 ГГц.

Оперативная память. Игровые и мультимедийные цели требуют ОЗУ от 8 ГБ для работы без зависаний.

Автономность. Батарея — существенный пункт в ценообразовании. Если не планируется часто брать ноутбук в дорогу, где нет розеток, проще приобрести модель с небольшим сроком автономной работы (4-6 часов).

В любом случае лэптоп Lenovo — правильный выбор, в котором сбалансированы возможности, качество и разумная цена.