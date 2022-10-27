Международный интернет шоппинг: как не ошибиться в выборе посредника

Иностранный интернет-шоппинг с каждым годом привлекает все большее количество соотечественников возможностью купить качественные товары ведущих мировых производителей по наиболее привлекательным ценам. К сожалению, не всегда опыт самостоятельных покупок на заграничных сайтах бывает удачным. Сложности с оплатой заказов или их доставкой за пределы США часто ставят в тупик потенциальных покупателей и заставляют их отказаться от приобретения желанных вещей. Избежать любых проблем и в полной мере насладиться увлекательным онлайн-шопингом помогут профессиональные посредники, мейлфорвардеры.

Преимущества покупок на иностранных сайтах через посредников

Обратиться за помощью к компании посреднику вместо самостоятельного выкупа заказов с иностранных сайтов у отечественного покупателя есть несколько причин:

Обход ограничений по доставке. Многие иностранные продавцы, в том числе торгующие на знаменитой площадке eBay, производят доставку только в пределах своей страны. Покупатель из Украины не может самостоятельно заказать нужную продукцию. Сотрудничество с мейлфорвардером помогает решить проблему. Посредническая компания имеет собственные склады во многих государствах мира, в том числе в США. На их адреса и оформляются заказы. Сюда посылки доставляются первоначально, проверяются, консолидируются, дополнительно упаковываются (при необходимости) и отправляются заказчикам в любой город Украины.

Многие иностранные продавцы, в том числе торгующие на знаменитой площадке eBay, производят доставку только в пределах своей страны. Покупатель из Украины не может самостоятельно заказать нужную продукцию. Сотрудничество с мейлфорвардером помогает решить проблему. Посредническая компания имеет собственные склады во многих государствах мира, в том числе в США. На их адреса и оформляются заказы. Сюда посылки доставляются первоначально, проверяются, консолидируются, дополнительно упаковываются (при необходимости) и отправляются заказчикам в любой город Украины. Решение вопросов с оплатой. Часто покупатели не могут самостоятельно оплатить покупку с карт украинских банков. Сотрудничество с посредником устраняет эту проблему. Представитель мейлфорвардинговой компании оплачивает заказ, включает сумму в общий счет услуг, который заказчик проплачивает наиболее удобным ему способом.

Часто покупатели не могут самостоятельно оплатить покупку с карт украинских банков. Сотрудничество с посредником устраняет эту проблему. Представитель мейлфорвардинговой компании оплачивает заказ, включает сумму в общий счет услуг, который заказчик проплачивает наиболее удобным ему способом. Гарантия успешной сделки. Посредник проводит предварительную проверку товара на соответствие предоставленному описанию, пожеланиям заказчика, страхует его. При посредничестве партнера не подошедшую вещь можно без лишних проблем вернуть продавцу, получить за нее компенсацию в случае возникновения непредвиденной ситуации — никакого финансового риска и головной боли!

Делать покупки на еБей и прочих иностранных торговых платформах просто и выгодно вместе с опытным посредником!

Как выбрать надежного посредника

Чтобы опыт иностранного шоппинга оставил только положительные эмоции, к выбору мейлфорвардера, которому вы доверите провести сделку на еВау или любой другой площадке, стоит подходит максимально взвешенно. Прежде чем заполнять форму на выкуп товара, уточните о компании следующие моменты:

тарифы на услуги — слишком низкие расценки должны насторожить;

гарантия целостности груза в процессе доставки, наличие компенсации в случае его повреждения;

насколько просто можно зарегистрироваться в системе, как быстро связываются сотрудники сервиса с заказчиком;

срок присутствия сервиса на рынке, реальные отзывы клиентов об уже проведенных сделках;

с какими перевозчиками посредник работает, как быстро они производят доставку на территорию Украины;

возможность предоставления фотоотчета, консолидации заказов, прочих дополнительных услуг;

помощь в решении споров с продавцом — обмена и возврата вещей, если они не будут соответствовать ожиданиям.

Компания «Мегазаказ» более 10 лет помогает украинским покупателям максимально просто совершать выгодные покупки на любых иностранных сайтах, в том числе заказывать товары на всемирно известной онлайн-платформе США еБей. Просто переходите по ссылке https://megazakaz.com/ebay, выбирайте интересующий лот и сбрасывайте на него ссылку сотрудникам сервиса.

Представители компании оперативно свяжутся с продавцом, уточнят наличие товара, произведут его выкуп (вам не нужно ничего оплачивать самостоятельно), оформят доставку на адрес американского склада. После проверки покупки и предоставления фотоотчета, посылка будет тщательно упакована и отправлена в Украину. Вам останется лишь забрать ее в наиболее удобное время в ближайшем отделении Новой Почты.

Покупать любые товары на иностранных сайтах, в том числе на онлайн-площадке eBay, просто, выгодно и абсолютно безопасно с надежным и проверенным посредником. Обращайтесь в компанию Megazakaz и убедитесь в этом на собственном опыте!