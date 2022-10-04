Выбираем дрон с камерой правильно

Выбирать беспилотник нужно не только по характеристикам, но и исходя из собственных потребностей. Бывают профессиональные модели, напичканные инновациями, а встречаются миниатюрные устройства, помещающиеся в карман джинсов.

Советы для покупателей

Есть несколько критериев, которые помогут купить дрон с камерой и потратить деньги с пользой. В первую очередь нужно выяснить, какую задачу будет выполнять коптер. Он может служить устройством для профессиональной съемки, развивать очень высокую скорость или стать компактной игрушкой:

При отсутствии опыта лучше взять шуструю модель с небольшими размерами. С ними проще практиковаться, а некоторыми можно управлять прямо с телефона.

Для серьезных проектов нужно подходящее оборудование. Чтобы не переплатить, внимательно рассмотрите функционал. У одних производителей упор делается на скорость, при этом камера может быть средней. Другие предлагают недорогие модели с умеренными показателями скорости и качества съемки. Третьи монтируют на дрон отличную камеру 4К, но экономят, к примеру, на скорости полета.

Эти советы помогут четко определить цель, ради которой покупается дрон.

Несколько интересных вариантов

Подборка моделей из разных ценовых сегментов поможет сориентироваться в разнообразии предложений.

JJRC E58

Модель подойдет для новичков. Она недорогая и простая в использовании. Сам квадрокоптер небольшой и умеет складываться. Может самостоятельно подниматься в воздух и приземляться на землю. В комплекте идет камера с качеством 4К. Такой нет ни у кого в данном ценовом сегменте.

Несколько режимов полета делают устройство подходящим для новичков и профессионалов. Подобную цену модель имеет благодаря небольшим размерам. Управление моделью осуществляется при помощи небольшого пульта управления или смартфона.

MJX B19 с GPS

Универсальная модель, которую быстро раскупают. Очень легкая, весит всего 245 г, обрадует покупателя камерой, снимающей в разрешении 4К. камера встроена в специальный подвес, который может разворачиваться на 90 градусов. Все манипуляции проводятся при помощи пульта управления. Откликается аппарат неплохо, видео передается в режиме реального времени со скоростью 5G. Для удобства пользователя качество можно менять на 2.5К.

Присутствует система GPS – с ее помощью можно быстро отследить местоположение устройства. Также производитель добавил функцию оптического позиционирования, с помощью которой дрон может делать снимки без размытия.

iFlight Mach R5 Analog 6S Racing Drone

Этот квадрокоптер можно назвать гоночным:

продуманная аэродинамика позволяет справляться с сильными потоками ветра;

хорошая электроника дает возможность быстро исполнять команды.

Модель спортивная и развивает скорость до 200 км/ч. Такие показатели достигаются благодаря двигателю XING2 2506 и сверхлегкой раме. Производитель применил современную технологию охлаждения двигателя, благодаря которой ключевые компоненты почти не будут нагреваться.

Эти три модели наиболее оптимальны для покупки и могут понравиться как новичкам, так и профессионалам.