Войти | Зарегистрироваться
10:28

среда,
12 октября
Онлайн
Окупанти поспіхом тікають з окупованої Луганщини
Країна
Окупанти поспіхом тікають з окупованої Луганщини
В Європі ціни на електроенергію б'ють рекорди: ЄС скликає нараду
Фінанси
В Європі ціни на електроенергію б'ють рекорди: ЄС скликає нараду
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Технології Гаджеты

Выбираем дрон с камерой правильно

10.10.2022 / 16:38
Выбираем дрон с камерой правильно
Выбирать беспилотник нужно не только по характеристикам, но и исходя из собственных потребностей. Бывают профессиональные модели, напичканные инновациями, а встречаются миниатюрные устройства, помещающиеся в карман джинсов.

Выбирать беспилотник нужно не только по характеристикам, но и исходя из собственных потребностей. Бывают профессиональные модели, напичканные инновациями, а встречаются миниатюрные устройства, помещающиеся в карман джинсов.

Советы для покупателей

Есть несколько критериев, которые помогут купить дрон с камерой и потратить деньги с пользой. В первую очередь нужно выяснить, какую задачу будет выполнять коптер. Он может служить устройством для профессиональной съемки, развивать очень высокую скорость или стать компактной игрушкой:

  • При отсутствии опыта лучше взять шуструю модель с небольшими размерами. С ними проще практиковаться, а некоторыми можно управлять прямо с телефона.
  • Для серьезных проектов нужно подходящее оборудование. Чтобы не переплатить, внимательно рассмотрите функционал. У одних производителей упор делается на скорость, при этом камера может быть средней. Другие предлагают недорогие модели с умеренными показателями скорости и качества съемки. Третьи монтируют на дрон отличную камеру 4К, но экономят, к примеру, на скорости полета.

Эти советы помогут четко определить цель, ради которой покупается дрон.

Несколько интересных вариантов

Подборка моделей из разных ценовых сегментов поможет сориентироваться в разнообразии предложений.

JJRC E58

Модель подойдет для новичков. Она недорогая и простая в использовании. Сам квадрокоптер небольшой и умеет складываться. Может самостоятельно подниматься в воздух и приземляться на землю. В комплекте идет камера с качеством 4К. Такой нет ни у кого в данном ценовом сегменте.

Несколько режимов полета делают устройство подходящим для новичков и профессионалов. Подобную цену модель имеет благодаря небольшим размерам. Управление моделью осуществляется при помощи небольшого пульта управления или смартфона.

MJX B19 с GPS

Универсальная модель, которую быстро раскупают. Очень легкая, весит всего 245 г, обрадует покупателя камерой, снимающей в разрешении 4К. камера встроена в специальный подвес, который может разворачиваться на 90 градусов. Все манипуляции проводятся при помощи пульта управления. Откликается аппарат неплохо, видео передается в режиме реального времени со скоростью 5G. Для удобства пользователя качество можно менять на 2.5К.

Присутствует система GPS – с ее помощью можно быстро отследить местоположение устройства. Также производитель добавил функцию оптического позиционирования, с помощью которой дрон может делать снимки без размытия.

iFlight Mach R5 Analog 6S Racing Drone

Этот квадрокоптер можно назвать гоночным:

  • продуманная аэродинамика позволяет справляться с сильными потоками ветра;
  • хорошая электроника дает возможность быстро исполнять команды.

Модель спортивная и развивает скорость до 200 км/ч. Такие показатели достигаются благодаря двигателю XING2 2506 и сверхлегкой раме. Производитель применил современную технологию охлаждения двигателя, благодаря которой ключевые компоненты почти не будут нагреваться.

Эти три модели наиболее оптимальны для покупки и могут понравиться как новичкам, так и профессионалам.

 
 
 
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
10 октября
5 октября
4 октября
29 сентября
28 сентября
27 сентября
26 сентября
23 сентября
21 сентября
16 сентября
14 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.